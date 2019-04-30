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Бизнес
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Президент «Мираторга» объяснил поддержку запрета на ввоз хамона и пармезана

Ведомости
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Запрет на ввоз россиянами мясо-молочной продукции из-за рубежа необходим, так как это касается продовольственной безопасности страны, заявил Forbes президент и совладелец «Мираторга» Виктор Линник. По его словам, российский бизнес не получит прибыли от такого запрета, но эффект для отрасли будет большой в части безопасности производства.

На вопрос, провозил ли он когда-нибудь сыр или хамон в чемодане, Линник ответил отрицательно: «Никогда не ввозил: хамон нужно есть в Испании, брезаолу – в Италии, пармезан – во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию».

Общественности нужно думать не о хамоне и пармезане, а о развитии собственной страны, отметил президент «Мираторга». «Из ничего истерику закатили, балаболы», – добавил он.

Продовольственной безопасностью также объясняет поддержку запрета основатель группы «Дымов» Вадим Дымов, отметив, что во многих странах зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

В марте Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса, предложила правительству ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, сообщали «Ведомости». Минсельхоз и Россельхознадзор поддерживают эту инициативу.

Бизнес
Новости

Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству

Ведомости
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Антипинский нефтеперерабатывающий завод (входит в группу компаний New Stream Дмитрия Мазурова) уведомил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Это следует из материалов единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц.

Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.

Представители New Stream и Сбербанка (основной кредитор компании, предоставил в прошлом году более 30 млрд руб. в долг) отказались комментировать ситуацию.

В конце прошлого года из-за финансовых трудностей Антипинский НПЗ на несколько дней приостановил закупку нефти через трубопровод «Транснефти».

Предприятие находилось «на горячей циркуляции, т. е. он [завод] работает, но не перерабатывает нефть», добавлял еще один человек, близкий к менеджменту завода. «Нефть поступила на переработку, а получившиеся нефтепродукты оставались циркулировать в системе», – пояснял бывший директор по нефтепереработке крупной нефтяной компании.

Антипинский – самый крупный завод у New Stream, он может перерабатывать до 9 млн т нефти в год, глубина переработки приближается к 98%, отмечено на сайте компании

13–14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий для этого НПЗ на сумму более 20 млрд руб.

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Политика
Новости

Кремль признал результаты выборов на Украине

Ведомости
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В Кремле считают победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине очевидной, сообщил журналистам во вторник, 30 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы с самого начала говорили, что уважаем выбор украинского народа и очевидна победа Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят», – отметил он. Представитель Кремля в то же время призвал дождаться официального объявления итогов голосования. «Говорить о признании или непризнании [итогов выборов] здесь не совсем корректно – мы с самого начала сказали, что выбор украинского народа абсолютно очевиден», – резюмировал Песков. На вопрос, стоит ли Зеленскому ожидать поздравлений от Кремля, Песков не ответил.

Зеленский набрал 73,22% голосов в ходе второго тура выборов на Украине, а его оппонент, действующий президент Петр Порошенко, – 24,45%. Официально ЦИК страны итоги голосования пока не подводил. Через сутки после выборов Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой. Впервые избрание Зеленского украинским президентом Путин прокомментировал только 25 апреля, охарактеризовав его победу как «полный провал политики Порошенко».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

UC Rusal сообщила о снижении продаж алюминия в первом квартале

Ведомости
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UC Rusal в I квартале 2019 г. продала 896 000 т алюминия, что на 2,2% больше предыдущего квартала, но на 7,2% ниже показателя годичной давности, говорится в сообщении компании.

Продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) снизились до 259 000 т, на 22,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 44,1% по сравнению с I кварталом 2018 г. На этот период негативное влияние оказали санкции США, которые были сняты только 27 января, отметили в компании.

Средняя цена реализации алюминия уменьшилась на 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом – до $1949 за тонну. UC Rusal объясняет это падением средней цены алюминия на Лондонской бирже металлов и снижением премии на 7,4%, до $100 за тонну, в первую очередь из-за уменьшения доли ПДС в структуре продаж.

США ввели санкции в отношении UC Rusal в апреле прошлого года. В конце января они были сняты, поскольку компания выполнила все условия американского управления по контролю за иностранными активами (OFAC): доля Олега Дерипаски сократилась ниже контрольной, а советы директоров стали преимущественно независимыми – в них вошли граждане США и Евросоюза, не связанные деловыми или личными отношениями с бизнесменом.

Политика
Новости

Министра экономики Дагестана задержали при попытке покинуть республику

Ведомости
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Оперативники задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хазбулатова, в его доме и офисе проводятся обыски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию о задержании и обысках также подтверждает источник ТАСС.

«Министр экономики и территориального развития Осман Хазбулатов задержан на двое суток», – отметил собеседник «Интерфакса». По его словам, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Уточняется, что Хазбулатова «сняли с самолета» в момент, когда он хотел покинуть республику.

Хасбулатов занял пост министра экономики региона с февраля 2018 г. С 2013 по 2018 г. он работал руководителем Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в республике.

Политика
Новости

Император Японии отрекся от престола

Ведомости
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Император Японии Акихито выступил с прощальным обращением к нации, передает NHK World News. Все телеканалы страны вели трансляцию речи, в которой он попрощался с жителями страны и выразил им свою благодарность.

Церемония отречения от престола 125-го императора Японии прошла в зале «Сэйдэн Мацу-но-ма» императорского дворца в Токио. Более 200 лет императорская власть традиционно переходила к монархам после смерти предыдущего правителя. Последний случай отречения от престола был зафиксирован в 1817 г.

Помимо самого императора Акихито и его жены в зале находился наследник престола Нарухито с супругой, члены императорской семьи, а также представители трех ветвей власти. В зал по традиции были внесены императорские регалии: меч, согласно древним летописям, принадлежавший первому императору Дзимму, яшма, а также личная императорская и государственная печати Японии в специальных ларцах. Еще одна регалия – металлическое зеркало – хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

Акихито унаследовал трон 7 января 1989 г., после кончины императора Хирохито. Еще в 2016 г. он заявил о желании уйти на покой в связи с преклонным возрастом и самочувствием. Закон требует от монарха Японии находиться на престоле пожизненно, но для Акихито парламент сделал исключение, приняв индивидуальный закон. Свои полномочия 85-летний Акихито сохраняет до конца 30 апреля. С началом следующего дня императором станет старший сын Акихито – 59-летний наследный принц Нарухито.

Российский президент Владимир Путин направил императору Японии Акихито телеграмму с выражением признательности за внимание к российско-японским отношениям. Он пожелал Акихито здоровья и благополучия и отметил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление связей между странами при новом императоре.

Политика
Новости

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.

Суд посчитал, что были нарушены пять статей Европейской конвенции по правам человека: статья 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), статья 6 (Право на справедливое судебное разбирательство), статья 10 (Свобода выражения мнения), статья 11 (Свобода собраний и объединений) и статья 13 (Право на эффективное средство правовой защиты).

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Дмитриевой 12 500 евро в качестве компенсации морального вреда и 149 евро в качестве компенсации материального вреда. Кроме того, ЕСПЧ постановил оплатить ее судебные издержки в размере 2650 евро.

Ранее Дмитриеву оштрафовали на 10 000 руб. за призывы к участию в акции «Он вам не Димон» в марте 2017 г. и на 1000 руб. за невыполнение требований полиции на самом митинге, а также назначили 20 часов обязательных работ.

Акция «Он вам не Димон» прошла в нескольких городах России 26 марта 2017 г. Поводом стал фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального о премьере Дмитрии Медведеве.

Политика
Новости

ЕСПЧ признал нарушением блокировку страницы «В контакте» за призыв к митингу

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу гражданского активиста Григория Каблиса, который оспаривал блокировку его личной страницы в социальной сети «В контакте», говорится в опубликованном на сайте суда решении.

В решении ЕСПЧ уточняется, что Россия должна выплатить Каблису компенсацию в размере 12 500 евро, а также возместить издержки в размере 2500 евро. Суд признал, что блокировка аккаунта «В контакте» из-за призывов на митинг нарушает свободу слова. ЕСПЧ полагает, что отказ российских судов отменить это решение нарушает сразу несколько статей Конвенции о защите прав человека. В частности, нарушено право на свободу собраний и объединений, право на эффективное средство правовой защиты и на свободу выражения мнения.

Страница Каблиса была заблокирована в сентябре 2015 г. вскоре после ареста бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и других членов правительства региона. Каблис подал заявку на пикет на Стефановской площади в Сыктывкаре, чтобы обсудить произошедшие аресты с жителями. Администрация города предложила ему другое место, но Каблис написал на своей странице «В контакте», что он хочет провести народный сход граждан для обсуждения ситуации. После этого аккаунт Каблиса был заблокирован по требованию зампрокурора республики, который посчитал сообщение гражданского активиста призывом к несанкционированной акции. Также под угрозой блокировки всего сайта по требованию Роскомнадзора были удалены три публикации Каблиса на сайте регионального СМИ «7×7».

Технологии
Новости

Чистая прибыль владельца Google сократилась почти на 30%

Ведомости
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Чистая прибыль американского холдинга Alphabet, владеющего Google, по итогам I квартала 2019 г. сократилась в годовом выражении на 29,2% до $6,66 млрд, говорится в его отчетности.

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила $9,5 против $13,33 годом ранее. В отчете сообщается, что на финансовый результат повлияло решение Еврокомиссии (ЕК) наложить штраф в 1,49 млрд евро ($1,7 млрд) на Google за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети. Если бы не это решение, прибыль могла составить $11,9 на акцию. Как отмечала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, антимонопольное расследование ЕК против корпорации охватывало период с 2006 по 2016 г. Это уже четвертое антимонопольное дело против Google в Европе за последние пять лет.

Выручка компании при этом за отчетный период увеличилась почти на 17% до $36,3 млрд. При этом доходы от рекламы выросли на 15,3%, составив $30,72 млрд. Аналитики ждали выручку на уровне $37,3 млрд. Финансовый директор корпорации Рут Порат отметила, что значительный рост выручки произошел благодаря мобильному поиску, YouTube и облачному сервису Cloud.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников повышает 103 000 человек.

Бизнес
Новости

«Белнефтехим» назвал сроки полного восстановления работы нефтепровода «Дружба»

Ведомости
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Концерн «Белнефтехим» будет много месяцев устранять ущерб от загрязнения трубопровода «Дружба», говорится в сообщении компании. По информации концерна, 30 апреля качественная нефть подошла на 30-м км пути от Унечи. Дальше специалисты займутся вытеснением 50 000 т некачественной нефти в резервуарный парк ЛПДС «Унеча», затем с белорусского участка вытеснят более 120 000 т загрязненной нефти в резервуарный парк ЛПДС «Мозырь».

С учетом расстояния и скорости работ соответствующая стандартам качества нефть поступит в «Мозырь» не раньше 4 мая 2019 г., считают в белорусской компании. Однако все принятые меры позволяют восстановить только одну нитку трубопровода «Дружба».

«Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы», – отмечает пресс-служба.

«Транснефть» заявляла, что некачественная нефть с высоким содержанием дихлорэтана попала в нефтепровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) через узел учета нефти в Самарской области, которым владел «Самаратранснефть-терминал». Когда и как это произошло, выясняют правоохранительные органы, которые завели уголовное дело и проверяют офисы нескольких частных организаций в Самаре. «Самаратранснефть-терминал» продал узел учета нефти еще в 2017 г., рассказал первый заместитель гендиректора компании Антон Томилов.

Белорусская сторона планирует потребовать компенсации издержек, но точный размер потерь «Белнефтехим» пока не может оценить. Изначально компания говорила, что потеряла не менее 100 млн из-за сложившейся ситуации. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 27 апреля поручил провести проверку инцидента с трубопроводом «Дружба» и наказать виновных, а также направить материалы в Генпрокуратуру.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Аудитор авиакомпании Utair заявил о риске остановки полетов из-за долгов

Ведомости
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Консалтинговая компания Ernst & Young, выступающая независимым аудитором авиакомпании Utair, сообщила, что сомневается в возможности непрерывного продолжения работы авиакомпании из-за финансовой неопределенности, говорится в отчетности компании за 2018 г. Аудиторы компании указывают на невыполнение компанией ограничений по кредитам и возможные сложности в погашении задолженности.

Чистый убыток компании по итогам прошлого года составил 21,9 млрд руб. При том что по итогам 2017 г. Utair была прибыльной и заработала почти 2,43 млрд руб. По итогам 2018 г. отрицательные чистые активы Utair увеличились до 30,58 млрд руб. На конец 2017 г. они оценивались в 8,4 млрд руб.

Пресс-служба компании заявила, что Utair надеется на продолжение полетов по расписанию. Компания признала, что приостановка обслуживания части долга в декабре 2018 г. отразилась на финансовых результатах, но выразила уверенность, что на текущую бесперебойность полетов это не повлияет. «В 2019 г. Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам», отмечается в сообщении авиаперевозчика.

Utair входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2018 г. компания перевезла 7,7 млн пассажиров. В марте Utair попросила банки списать более 31 млрд руб. синдицированных кредитов. Переговоры по условиям реструктуризации возобновятся после майских праздников, говорил «Ведомостям» сотрудник банка-кредитора. Общий долг Utair оценивался в 75,8 млрд руб.  

Политика
Новости

Издательство «Эксмо» подало в суд на «В контакте» из-за прав на аудиокнигу

Ведомости
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ООО «Издательство «Эксмо» подало иск о защите авторских прав в Мосгорсуд к ООО «В контакте», 19 апреля иск был принят к производству, следует из материалов суда. Первым на поданный иск обратил внимание РБК.

Издание отмечает, что иск подан в рамках так называемого антипиратского законодательства: предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня в переводе Ольги Глушковой (псевдоним – Дмитрий Накамура). Мосгорсуд уже обязал Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «В контакте». Но пока в реестре нарушителей авторских прав, который ведет ведомство, «В контакте» не значится.

Как пояснили изданию в Ассоциации по защите авторских прав в интернете (представляет интересы «Эксмо» в суде), после вынесения судом 8 апреля постановления об обеспечительных мерах на площадке «В контакте» не раз фиксировали наличие файлов с аудиокнигой «Темный лес». Ассоциация не будет добиваться блокировки «В контакте», она намерена потребовать денежного штрафа за неисполнение должником обязательства, установленного судебным решением.

Юристы отметили, что это более цивилизованный и эффективный механизм защиты. Предварительное заседание пройдет 24 мая. Соцсеть «В контакте» на момент написания материала не прокомментировала судебный иск.

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