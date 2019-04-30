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Президент «Мираторга» объяснил поддержку запрета на ввоз хамона и пармезана

Запрет на ввоз россиянами мясо-молочной продукции из-за рубежа необходим, так как это касается продовольственной безопасности страны, заявил Forbes президент и совладелец «Мираторга» Виктор Линник. По его словам, российский бизнес не получит прибыли от такого запрета, но эффект для отрасли будет большой в части безопасности производства.

На вопрос, провозил ли он когда-нибудь сыр или хамон в чемодане, Линник ответил отрицательно: «Никогда не ввозил: хамон нужно есть в Испании, брезаолу – в Италии, пармезан – во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию».

Общественности нужно думать не о хамоне и пармезане, а о развитии собственной страны, отметил президент «Мираторга». «Из ничего истерику закатили, балаболы», – добавил он.

Продовольственной безопасностью также объясняет поддержку запрета основатель группы «Дымов» Вадим Дымов, отметив, что во многих странах зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

В марте Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса, предложила правительству ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, сообщали «Ведомости». Минсельхоз и Россельхознадзор поддерживают эту инициативу.