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Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний

Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста. Ходатайство об отмене арбитражных решений российская сторона подала еще 27 мая. «31 мая суд подтвердил получение заявлений», – уточнили в пресс-службе ведомства.

«В заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений», – добавили в Минюсте. По мнению ведомства, несмотря на то что Крым является суверенной территорией России, суд нижестоящей инстанции обязал Россию нести ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной. Помимо этого, активы истцов, которые украинские компании потеряли в результате присоединения полуострова, были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию. «Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права», – считают в Минюсте.

Постоянный третейский суд в Гааге 12 апреля постановил взыскать $44,4 млн с России в пользу «Укрнафты» из-за потери компанией имущества в Крыму. Помимо этого Россия должна выплатить украинской стороне $5,5 млн процентов, начисленных с 22 апреля 2014 г., и $3,5 млн судебных расходов украинской стороне.

«Укрнафта» является крупнейшей украинской нефтедобывающей компанией. Государственному «Нафтогазу» принадлежит 50% плюс 1 акция компании, еще 42% – в собственности группы компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка.