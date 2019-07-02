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WADA выявило почти 300 российских атлетов с подозрительными допинг-пробами

Ведомости
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило почти 300 подозрительных допинг-проб российских атлетов, говорится в сообщении агентства. «WADA выявило для исследования 298 атлетов (с 578 образцами допинг-проб) с наиболее подозрительными данными», – отмечается в сообщении.

Агентство проанализировало данные 43 из этих 298 атлетов, составило пакеты доказательств и передало их в международные спортивные федерации. Эти федерации изучат доказательства и определят те случаи, в которых могли быть нарушения антидопинговых правил, подчеркнуло WADA.

В ближайшее время агентство намерено передать федерациям данные и о других спортсменах. «По нашей оценке, к концу 2019 г. все приоритетные случаи будут расследованы WADA», – говорится в сообщении.

Исполком WADA в сентябре 2018 г. восстановил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, которых оно было лишено с 2015 г. Главным условием для этого было предоставление Россией до 31 декабря доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории.

Россия сорвала условленный дедлайн. Делегация WADA приезжала в Россию 17 декабря, но не смогла получить данные. Извлечь их ей удалось только в январе 2019 г. Несмотря на это, исполком WADА решил не применять санкции в отношении РУСАДА.

Как сообщало WADA, оно извлекло 2262 образца из московской лаборатории.

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Путин сообщил о семи капитанах первого ранга среди погибших подводников

Ведомости
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Среди 14 погибших моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате 1 июля, половина были капитанами первого ранга. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, которая транслировалась на сайте агентства «РИА Новости».

«В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России», – сказал глава государства.

Путин поручил Шойгу вылететь в Североморск и лично заслушать доклады по поводу гибели моряков. Произошедшее президент назвал большой потерей для флота и армии.

Ранее Путин отменил свою поездку на фестиваль «Реки России», поручив выступить на мероприятии вице-премьеру Ольге Голодец. Вместо этого было объявлено о том, что президент проведет незапланированную встречу с Шойгу.

О том, что 1 июля на глубоководном аппарате российского Военно-морского флота произошел пожар, сообщило ранее 2 июля Минобороны. По его данным, моряки погибли от отравления продуктами горения. На каком аппарате произошел пожар и почему, министерство не уточнило.

Источник «Ведомостей» рассказал, что пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны. Следственный комитет начал доследственную проверку гибели моряков.

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Врио губернатора Мурманской области прокомментировал гибель российских подводников

Ведомости
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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис назвал страшной трагедией гибель 14 российских моряков-подводников. Об этом он написал в Facebook.

«Мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты», – отметил он.

Ранее 2 июля Минобороны сообщило, что в результате пожара 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. По данным ведомства, смерть подводников наступила из-за отравления продуктами горения.

После произошедшего аппарат находится на военно-морской базе в Североморске (Мурманская область), отмечало Минобороны. Источник «Ведомостей» рассказал, что речь идет об одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны.

Президент Владимир Путин после гибели российских моряков отменил свое участие в форуме «Реки России», в ближайшее время он планирует встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу. Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку.

Политика
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Путин встретится с Шойгу после гибели российских моряков

Ведомости
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Президент Владимир Путин в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Путин отменил свое участие в форуме «Реки России». По поручению президента к участникам форума обратится вице-премьер Ольга Голодец, добавил представитель Кремля.

На уточняющий вопрос «Ведомостей» о том, связано ли изменение планов Путина с гибелью российских моряков-подводников, Песков ответил: «Да, связано».

2 июля Минобороны сообщило, что в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Пожар начался 1 июля при изучении рельефа дна, подводники погибли от отравления продуктами горения. На каком именно аппарате произошел пожар и почему, министерство не уточнило. Источник «Ведомостей» рассказал, что пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны.

Следственный комитет начал доследственную проверку гибели моряков.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Ведомости
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Вице-спикер Госдумы, руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее (ПАСЕ) Совета Европы Петр Толстой заявил об уплате Россией взноса в бюджет Совета Европы за текущий год, передает ТАСС. «Россия заплатила свой взнос в Совет Европы за 2019 г., мы исполняем свои обещания, кто бы что ни говорил», – отметил Толстой.

В свою очередь пресс-секретарь генсекретаря Совета Европы Дэниель Хольтген подтвердил РБК перечисление Россией взноса. При этом «РИА Новости» он сообщил, что в бюджет совета была перечислена сумма в размере 33 млн евро. «Факт выплаты Россией взноса соответствует тому, что ранее обещал <...> министр иностранных дел России Сергей Лавров. То есть он всегда заявлял, что, как только у России в полном объеме будут восстановлены все ее права в ПАСЕ, взнос ею будет выплачен», – пояснил ТАСС Хольтген.

Ранее, 25 июня, на заседании ПАСЕ было принято решение о восстановлении полномочий российской делегации. В частности, Россию восстановили в правах и пригласить участвовать в заседаниях ассамблеи, которые ее делегация не посещала с 2016 г., когда российская сторона была ограничена в правах из-за присоединения Крыма.

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Технологии
Новости

В Германии Facebook оштрафовали на 2 млн евро за сокрытие данных о жалобах

Ведомости
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В Германии Facebook оштрафовали на 2 млн евро за раскрытие только определенной категории жалоб, тем самым соцсеть искажала реальную ситуацию по злоупотреблениям свободой слова на своей платформе, сообщил минюст страны.

Закон о защите интернета в Германии вступил в силу в начале 2018 г. Согласно ему запрещается распространение агрессивных постов и комментариев в соцсетях. Интернет-компании обязаны блокировать и удалять такие сообщения по жалобам пользователей, а также публиковать данные о числе подобных обращений.

У немецких пользователей Facebook есть два способа пожаловаться на агрессивные посты и комментировать: сообщить о нарушениях правил сообщества через стандартную форму соцсети или использовать специальную форму, созданную для исполнения закона о защите интернета. Найти вторую форму гораздо сложнее, отмечается в сообщении ведомства, через нее отправляется гораздо меньше жалоб и именно об этих обращениях отчитался Facebook по итогам первой половины 2018 г. Компания сообщила о получении 886 жалоб, из которых 362 относятся к уже удаленным или заблокированным сообщениям. Минюст считает, что, публикуя только данные о жалобах, полученных через специальную и труднодоступную форму, Facebook искажает реальную ситуацию. Для сравнения: Google и Twitter сообщили, что за прошедший год получили миллионы жалоб от немецких пользователей.

В России к запрещенному к распространению контенту относится пропаганда суицида, наркотиков, тюремной тематики, а также информация, оскорбляющая власть, и фейковые новости. В российском законодательстве не содержится требований по обязательному раскрытию числа жалоб такого рода.

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Авто
Новости

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Ведомости
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«АвтоВАЗ» с 3 июля приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Компания объяснила это решение срывом поставок комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (Нижний Новгород). «АвтоВАЗ» подчеркнул, что «делал все возможное для недопущения этой ситуации и принимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства».

Компания отметила, что оставляет за собой право взыскать понесенные убытки. На доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки произошедшее не повлияло, добавил «АвтоВАЗ».

Группа компаний «Автокомпонент» позиционирует себя как лидера в области производства изделий из пластмасс и полимерных композитов. В нее входят две производственные компании – в Нижнем Новгороде и Тольятти. Последняя была открыта в 2012 г. для производства комплектующих для Renault и «АвтоВАЗа». «Ведомости» направили запрос «Автокомпоненту».

Финансы
Новости

Совет директоров банка «Восточный» нашел замену Калви

Ведомости
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Председателем совета директоров банка «Восточный» назначена вице-президент инвестиционно-финансовой компании «Глобал финанс» Светлана Труханович, говорится в материалах кредитной организации.

Новый состав совета директоров банка был утвержден в конце июня на годовом собрании акционеров. В совет директоров вошли девять человек: президент «Опоры России» Александр Калинин, член генсовета общественной организации «Деловая Россия» – миноритарий «Восточного» Юрий Данилов, бывший основной акционер «Юниаструм банка» Артем Аветисян, бывшие топ-менеджеры «Юниаструм банка» Шерзод Юсупов (владеет 4,4% «Восточного») и Труханович. В состав совета директоров также были включены четыре представителя Evison Holdings, представляющей интересы Baring Vostok – миноритарии «Восточного» Григорий Жданов, Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин.

До назначения Труханович совет директоров возглавлял основатель Baring Vostok Майкл Калви. Он был избран на эту должность в январе. Аналогичный пост Калви занимал еще до слияния «Восточного» с «Юниаструм банком» – с мая 2013 г. по ноябрь 2014 г.

Калви находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Следствие утверждает, что он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. Заявление о хищении в ФСБ написал Юсупов. В 2017 г. банк «Восточный» по итогам I квартала 2018 г. занимает 36-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

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Политика
Новости

СКР начал проверку после гибели моряков на глубоководном аппарате

Ведомости
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Следственный комитет (СКР) начал доследственную проверку по факту смерти моряков-подводников в результате пожара на глубоководном аппарате. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнул СКР.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Пожар начался 1 июля при изучении рельефа дна, подводники погибли от отравления продуктами горения.

На каком именно аппарате произошел пожар и почему, министерство не уточнило. Источник «Ведомостей» рассказал, что пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны. По данным РБК, речь идет о подлодке АС-12, известной как «Лошарик».

Политика
Новости

Путин предложил смягчить нормы правоприменения к экономическим преступлениям

Ведомости
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Президент Владимир Путин по итогам прямой линии предложил смягчить нормы правоприменения к экономическим преступлениям, следует из материалов, опубликованных на сайте Кремля. Соответствующее поручение Путин дал администрации президента, Верховному суду, Генеральной прокуратуре и Следственному комитету. Ведомства должны подготовить предложения к 1 августа.

В ходе прямой линии, которая состоялась 20 июня 2019 г., Путин прокомментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления. «Так и хочется сказать: от нас не убежишь, у нас длинные руки. Но, к сожалению, убегают. Вы правы вот в чем: нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений. Можно ли использовать более широко залог? Можно и даже нужно. Наряду с домашним арестом и подпиской о невыезде». Однако он отказался исключать арест как меру пресечения для преступлений по экономическим нарушениям.

О проблемах бизнесменов Путин говорил и в своем послании парламенту. По его словам, почти половина дел в отношении предпринимателей прекращаются, не доходя до суда. Это значит, что дела возбуждали кое-как и по непонятным соображениям, констатировал президент. Также он призвал ограничить основания для продления сроков ареста. Человек сидит за решеткой – его ни разу не вызвали на допрос, потому что следователь в отпуске был, привел пример Путин.

Политика
Новости

Двоюродный брат Вексельберга подал иск к минфину США из-за санкций

Ведомости
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Двоюродный брат российского бизнесмена Виктора Вексельберга Эндрю Интратер подал иск к минфину США и его руководителю Стивену Мнучину, сообщает The New York Times (NYT). По словам Интратера, из-за санкций против Вексельберга минфин заблокировал активы его компании Columbus Nova на $250 млн.

Соответчиком по иску значится также управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США, которое ввело санкции. В иске указывается, что своими действиями минфин и Мнучин нарушили четвертую поправку к Конституции США, которая запрещает произвольные аресты и задержания. По мнению истца, санкционная политика ведомства привела к необоснованному захвату его собственности.

«Я борюсь не только для того, чтобы защитить свои интересы и интересы моих партнеров, но и для того, чтобы защитить конституционные права любого американца, – чтобы правительственные руки держались подальше от его собственности», – подчеркнул Интратер.

Как рассказал Интратер, $55 млн из заблокированных денег – в наличных, большая часть из этой суммы принадлежит Вексельбергу. Только $12 млн принадлежит самому Интратеру, его партнерам и его фирме, отметил он.

Минфин США перенаправил вопросы, заданные ему NYT, американскому минюсту. Минюст отказался от комментариев.

Санкции против Вексельберга были введены в апреле 2018 г. Они запрещают гражданам США и американским компаниям проводить с бизнесменом и подконтрольными ему компаниями финансовые операции. В октябре 2018 г. представитель бизнесмена сообщил, что ограничительные меры обжалованы.

Вексельберг занимает 11-е место в рейтинге богатейших россиян Forbes. Его состояние оценивается в $11,5 млрд. В июне этого года он дал интервью Financial Times, в котором сказал, что санкции привели к кризису в его жизни.

Политика
Новости

На Шри-Ланке арестовали главу полиции за неспособность предотвратить теракты

Ведомости
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Полиция Шри-Ланки арестовала главу полиции генерального инспектора Пуджитха Джаясундара и бывшего секретаря Минобороны Хемасири Фернандо за неспособность предотвратить апрельские теракты, в результате которых погибли более 250 человек, сообщает агентство Reuters.

Генпрокурор страны Даппула де Ливера назвал ошибки в их работе «преступлением против человечности». Он подчеркнул, что обоим могут быть предъявлены обвинения в убийстве. Джаясундару и Фернандо арестовали в тот момент, когда они проходили лечение в двух разных больницах, уточняет агентство.

Ранее Джаясундара и Фернандо давали показания в ходе парламентского расследования атак. Они обвинили президента Шри-Ланки Майтрипалу Сирисену в неспособности верным образом оценивать угрозы для национальной безопасности. Джаясундара заявил также, что президент попросил его взять на себя вину за взрывы и уйти в отставку, пообещав взамен дипломатическую должность.

Несколько взрывов в христианских храмах, а также отелях Шри-Ланки прогремели 21 апреля, в день празднования католической Пасхи. Жертвами атак стали 258 человек. Ответственность за нападения взяли на себя террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена на территории России). Reuters уточняет, что о подготовке атак власти Шри-Ланки неоднократно предупреждала индийская разведка.

Взрывы на Шри-Ланке

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