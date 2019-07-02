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WADA выявило почти 300 российских атлетов с подозрительными допинг-пробами

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило почти 300 подозрительных допинг-проб российских атлетов, говорится в сообщении агентства. «WADA выявило для исследования 298 атлетов (с 578 образцами допинг-проб) с наиболее подозрительными данными», – отмечается в сообщении.

Агентство проанализировало данные 43 из этих 298 атлетов, составило пакеты доказательств и передало их в международные спортивные федерации. Эти федерации изучат доказательства и определят те случаи, в которых могли быть нарушения антидопинговых правил, подчеркнуло WADA.

В ближайшее время агентство намерено передать федерациям данные и о других спортсменах. «По нашей оценке, к концу 2019 г. все приоритетные случаи будут расследованы WADA», – говорится в сообщении.

Исполком WADA в сентябре 2018 г. восстановил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, которых оно было лишено с 2015 г. Главным условием для этого было предоставление Россией до 31 декабря доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории.

Россия сорвала условленный дедлайн. Делегация WADA приезжала в Россию 17 декабря, но не смогла получить данные. Извлечь их ей удалось только в январе 2019 г. Несмотря на это, исполком WADА решил не применять санкции в отношении РУСАДА.

Как сообщало WADA, оно извлекло 2262 образца из московской лаборатории.