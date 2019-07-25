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«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе

Московская полиция признала сервис «Яндекс.Еда» виновным в нарушении правил привлечения иностранных граждан к выполнению трудовых обязанностей, следует из определения Арбитражного суда Москвы. Первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».

В определении говорится, что «Яндекс.Еда» оспорила в суде решение отдела по вопросам миграции управления внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы, который постановил привлечь сервис к административной ответственности. Однако суд отказался принять иск «Яндекс.Еды», решив, что он подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции. В картотеке судов общей юрисдикции Москвы по состоянию на 25 июля заявлений от «Яндекс.Еды» не было. Представитель сервиса не ответил на вопросы «Коммерсанта».

Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве). Данная статья предусматривает штраф в размере от 400 000 до 1 млн руб. для юридических лиц.

Историю с привлечением «Яндекс.Еды» к ответственности по этой статье можно считать показательной, аналогичных дел в отношении компаний такого масштаба еще не было, сказал «Коммерсанту» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Он отметил, что по статье 18.15 КоАП существует и более суровая санкция, чем штраф: административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток, что может привести к недополученной прибыли и убыткам.

«Яндекс.Еда» – сервис по доставке еды из ресторанов, на данный момент работает более чем в 20 городах России. Компания контролируется «Яндекс.Такси», в котором 61% владеет «Яндекс» и 38% – Uber.