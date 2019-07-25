В Магнитогорске произошел пожар на фабрике, открытой Путиным неделю назад
На новой агломерационной фабрике, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату, утром 25 июля произошел пожар, сообщило управление МЧС по Челябинской области. Погибших и пострадавших нет, на работе предприятия происшествие не сказалось, отмечается в сообщении.
Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 9.44 по местному времени (7.44 мск), пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. По данным МЧС, горела транспортная лента в наклонной галерее. Пожар был полностью потушен менее чем за час.
Аглофабрика была запущена 19 июля, на открытии присутствовали президент Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ожидается, что предприятие будет производить по 5,5 млн т агломерата в год для последующей выплавки чугуна и стали.
Магнитогорский металлургический комбинат – один из крупнейших металлургических заводов в России, производит по 12 млн т металлургической продукции в год при общероссийском производстве 71,3 млн т.