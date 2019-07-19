Путин запустил новую фабрику на Магнитогорском металлургическом комбинате

Владимир Путин уже посещал завод в 2012 г. Архивное фото Алексей Дружинин / ТАСС

Президент Владимир Путин накануне Дня металлурга запустил вторую машину по производству агломерата на Магнитогорском металлургическом комбинате, одном из крупнейших в стране. С ее вводом ММК закончил строительство аглофабрики, которая будет производить в общей сложности 5,5 млн т агломерата в год для последующей выплавки чугуна и стали.

Агломерат с более высоким содержанием железа (58%) позволит компании Виктора Рашникова экономить до $8 с тонны чугуна, следует из сообщения компании. Это даст ММК дополнительно до $40 млн EBITDA в год, сообщил его представитель.

Кроме того, Рашников рассчитывает, что новая аглофабрика «позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду», передал его слова представитель компании. В частности, планируется вдвое снизить количество выбросов пыли и в четыре раза – диоксида серы. Первая агломашина на ММК мощностью 2,25 млн т в год была запущена в апреле этого года. Всего компания потратила на замену части производственной цепочки 30 млрд руб.

Fitch и БКС ожидают снижения EBITDA ММК в этом году с прошлогоднего рекорда $2,4 млрд. Прогноз БКС – снижение на 10–15% из-за падения цен на сталь и роста цен на сырье (железную руду), Fitch ждет еще большего сокращения EBITDA – на 20% до $1,9 млрд.

При этом капитальные затраты компании сохранятся на прежнем уровне – $850 млн в 2019 г. ММК до 2025 г. планирует заменить еще три старые доменные печи одной новой без ущерба для производства и модернизировать коксовую батарею. Инвестиции во все это, по оценке компании, могут составить $1 млрд. Основную программу модернизации ММК завершил в 2008–2010 гг. Тогда он тратил по $2,2 млрд в год, с тех пор капзатраты снижались. Компания уже обновила основные фонды, построила стан-2500 и стан-5000 (выпускают прокат шириной 2500 и 5000 мм соответственно). С 2016 г. Магнитка инвестирует в среднем по $700–800 млн в год.

ММК – один из крупнейших металлургических заводов в России, производит по 12 млн т металлургической продукции в год при общероссийском производстве 71,3 млн т.