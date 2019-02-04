Владелец Магнитки Рашников приобрел отель на Тверской улице

По адресу ул. Тверская, д. 10, расположена гостиница «Люксъ» (бывшая «Центральная») Андрей Гордеев / Ведомости

Компания IHI Plc, владеющая компанией Corinthia Hotels Group, приобрела миноритарную долю в совместном предприятии, созданном для покупки объекта на Тверской улице, д. 10, сказано в ее сообщении. По этому адресу расположена гостиница «Люксъ» (бывшая «Центральная»), реконструкцией которой до последнего времени занималась группа «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева.

Владельцем гостиницы является компания «Люксъ отель». 31 января, согласно ЕГРЮЛу, 73,5% ее долей перешли кипрской компании Lizar Holdings. По данным РБК, ее через другие кипрские компании контролируют основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников и его партнер Надер Надер. Представитель Рашникова информацию о сделке «Ведомостям» подтвердил, сообщив, что консорциум инвесторов, в который вошли сам владелец ММК, Надер и IHI, приобрел проект общей площадью 45 000 кв. м на Тверской улице. Сейчас общая площадь здания составляет 18 300 кв. м. Партнеры намерены возвести там отель класса люкс под брендом Сorinthia, продолжает представитель Рашникова. Он может открыться к 2022 г. Кроме гостиничных номеров в комплексе также запланированы апартаменты с сервисным обслуживанием, спа, торговые площади и подземная парковка. Представитель JLL (консультант сделки) от комментариев отказался. Представитель «Сафмара» на запрос «Ведомостей» не ответил.

Согласно ЕГРЮЛу, у ОАО «ГК «Центральная», которая изначально входила в «Сафмар», остается доля в «Люксъ отеле» в размере 26,5%. Впрочем, два источника, близких к разным сторонам сделки, утверждают, что компании Михаила Гуцериева в проекте больше нет. «Сафмар» тем не менее остается одним из крупнейших владельцев гостиниц в Москве: ему принадлежат отели «Националь», Marriott Grand Hotel, Marriott Tverskaya, Sheraton Palace, InterContinental Moscow Tverskaya и др. На вопрос, почему группа решила продать «Люксъ», один из ее партнеров сказал, что «так выгоднее экономически». Отель требовал существенных затрат на реконструкцию, поэтому компания решила принять предложение инвесторов.

Отель с историей Здание гостиницы «Люксъ» на 260 номеров было построено в 1911 г. семьей булочников Филипповых. В середине 2000-х владельцем гостиницы, переименованной в советское время в «Центральную», стала группа «Уникор» Бедзины Иванишвили, планировавшая перестроить комплекс в 5-звездочную гостиницу. В 2007 г. «Уникор» договорился об управлении отелем с сетью Mandarin Oriental. В 2012 г. Иванишвили, став к тому времени премьер-министром Грузии, продал все свои российские активы в недвижимости, включая гостиницу «Люксъ», группе «Сафмар» (на тот момент «Бин»). Последняя хотела открыть там 5-звездочный отель под брендом Hilton.

Corinthia Hotels Group была основана в 1962 г. на Мальте. Сейчас компания управляет люксовыми отелями в Лондоне, Будапеште, Лиссабоне, Праге, Хартуме, Триполи и на Мальте. Отель на Тверской улице станет вторым в России: группа управляет и владеет гостиницей Corinthia Hotel St. Petersburg.

Сумму сделки по продаже «Люкса» стороны не разглашают. Владелец Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич знает, что «Сафмар» планировал выручить от продажи проекта около $100 млн. Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает сделку в $50–70 млн. Перестройка здания в 5-звездочный отель может обойтись партнерам в $150 млн, подсчитал Ивашкевич. Бибик считает, что на сегодняшний момент это одна из лучших площадок в городе под размещение престижного отеля. По данным компании JLL, показатели люксовых отелей стабильно растут на протяжении последних лет. По итогам 2018 г. загрузка самых дорогих гостиниц Москвы в среднем достигла 70%, а средний тариф (ADR) на фоне чемпионата мира достиг рекордных 29 400 руб. в сутки.

У Рашникова и Надера был опыт инвестиций в недвижимость. Около 10 лет назад они были партнерами Шалвы Чигиринского по строительству комплекса на месте гостиницы «Россия» на Варварке и одноименной башни в «Москва-сити». Проект на Варварке был в итоге отменен, поэтому мэрия Москвы в качестве компенсации передала им отель Renaissance на Олимпийском проспекте, который они затем продали структуре владельца Azimut Hotels Александра Клячина. Вышли они и из проекта башни «Россия» в «Москва-сити»: сейчас на ее месте турецкая Renaissance Construction строит башни Neva Towers. Была доля у Рашникова и Надера и в башне Evolution Tower, которая была продана за рекордный $1 млрд «Транснефти». Средства, вырученные от ее продажи, сейчас являются предметом судебных споров между бизнесменами и их бывшим партнером по проекту Александром Чигиринским.