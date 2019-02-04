Владелец Магнитки Рашников приобрел отель на Тверской улице
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Компания IHI Plc, владеющая компанией Corinthia Hotels Group, приобрела миноритарную долю в совместном предприятии, созданном для покупки объекта на Тверской улице, д. 10, сказано в ее сообщении. По этому адресу расположена гостиница «Люксъ» (бывшая «Центральная»), реконструкцией которой до последнего времени занималась группа «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева.
Владельцем гостиницы является компания «Люксъ отель». 31 января, согласно ЕГРЮЛу, 73,5% ее долей перешли кипрской компании Lizar Holdings. По данным РБК, ее через другие кипрские компании контролируют основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников и его партнер Надер Надер. Представитель Рашникова информацию о сделке «Ведомостям» подтвердил, сообщив, что консорциум инвесторов, в который вошли сам владелец ММК, Надер и IHI, приобрел проект общей площадью 45 000 кв. м на Тверской улице. Сейчас общая площадь здания составляет 18 300 кв. м. Партнеры намерены возвести там отель класса люкс под брендом Сorinthia, продолжает представитель Рашникова. Он может открыться к 2022 г. Кроме гостиничных номеров в комплексе также запланированы апартаменты с сервисным обслуживанием, спа, торговые площади и подземная парковка. Представитель JLL (консультант сделки) от комментариев отказался. Представитель «Сафмара» на запрос «Ведомостей» не ответил.
Согласно ЕГРЮЛу, у ОАО «ГК «Центральная», которая изначально входила в «Сафмар», остается доля в «Люксъ отеле» в размере 26,5%. Впрочем, два источника, близких к разным сторонам сделки, утверждают, что компании Михаила Гуцериева в проекте больше нет. «Сафмар» тем не менее остается одним из крупнейших владельцев гостиниц в Москве: ему принадлежат отели «Националь», Marriott Grand Hotel, Marriott Tverskaya, Sheraton Palace, InterContinental Moscow Tverskaya и др. На вопрос, почему группа решила продать «Люксъ», один из ее партнеров сказал, что «так выгоднее экономически». Отель требовал существенных затрат на реконструкцию, поэтому компания решила принять предложение инвесторов.
Здание гостиницы «Люксъ» на 260 номеров было построено в 1911 г. семьей булочников Филипповых. В середине 2000-х владельцем гостиницы, переименованной в советское время в «Центральную», стала группа «Уникор» Бедзины Иванишвили, планировавшая перестроить комплекс в 5-звездочную гостиницу. В 2007 г. «Уникор» договорился об управлении отелем с сетью Mandarin Oriental. В 2012 г. Иванишвили, став к тому времени премьер-министром Грузии, продал все свои российские активы в недвижимости, включая гостиницу «Люксъ», группе «Сафмар» (на тот момент «Бин»). Последняя хотела открыть там 5-звездочный отель под брендом Hilton.
Corinthia Hotels Group была основана в 1962 г. на Мальте. Сейчас компания управляет люксовыми отелями в Лондоне, Будапеште, Лиссабоне, Праге, Хартуме, Триполи и на Мальте. Отель на Тверской улице станет вторым в России: группа управляет и владеет гостиницей Corinthia Hotel St. Petersburg.
Сумму сделки по продаже «Люкса» стороны не разглашают. Владелец Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич знает, что «Сафмар» планировал выручить от продажи проекта около $100 млн. Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает сделку в $50–70 млн. Перестройка здания в 5-звездочный отель может обойтись партнерам в $150 млн, подсчитал Ивашкевич. Бибик считает, что на сегодняшний момент это одна из лучших площадок в городе под размещение престижного отеля. По данным компании JLL, показатели люксовых отелей стабильно растут на протяжении последних лет. По итогам 2018 г. загрузка самых дорогих гостиниц Москвы в среднем достигла 70%, а средний тариф (ADR) на фоне чемпионата мира достиг рекордных 29 400 руб. в сутки.
У Рашникова и Надера был опыт инвестиций в недвижимость. Около 10 лет назад они были партнерами Шалвы Чигиринского по строительству комплекса на месте гостиницы «Россия» на Варварке и одноименной башни в «Москва-сити». Проект на Варварке был в итоге отменен, поэтому мэрия Москвы в качестве компенсации передала им отель Renaissance на Олимпийском проспекте, который они затем продали структуре владельца Azimut Hotels Александра Клячина. Вышли они и из проекта башни «Россия» в «Москва-сити»: сейчас на ее месте турецкая Renaissance Construction строит башни Neva Towers. Была доля у Рашникова и Надера и в башне Evolution Tower, которая была продана за рекордный $1 млрд «Транснефти». Средства, вырученные от ее продажи, сейчас являются предметом судебных споров между бизнесменами и их бывшим партнером по проекту Александром Чигиринским.