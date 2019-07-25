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Трутнев попросил ФСБ изучить суть претензий к руководству компании Босова

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, попросил Федеральную службу безопасности (ФСБ) изучить ситуацию с претензиями к руководству «Востокугля» – одной из компаний, которой предстоит наполнять грузами Севморпуть, сообщает «Интерфакс».

Трутнев уточнил, что сам не готов давать комментарии по уголовным делам, но по итогам заседания Госкомиссии по Арктике попросил спецслужбу «рассмотреть внимательно, что там происходит, насколько правомерны те претензии к руководителям компании ["Востокуголь"]».

В конце апреля РБК со ссылкой на источники сообщил, что Красноярское управление ФСБ завело уголовное дело против неустановленных лиц из числа руководства Арктической горной компании (АГК, входит в группу «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева). Причиной, по данным РБК, стала незаконная добыча и последующая продажа угля на Таймыре. Дело возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК). Босов проходит по этому делу в качестве свидетеля, отметил источник РБК. Впрочем, источник, близкий к «Востокуглю», заявил изданию, что Босов не является свидетелем по делу.

АГК, по собственным данным, с 2014 г. владела лицензией на геологоразведку на участке р. Малая Лемберова на полуострове Таймыр. В 2016 г. компания открыла Малолемберовское месторождение и получила лицензию на его разведку и добычу. Осенью того же года прокурор Таймырского района Красноярского края провел проверку участка, после чего Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной добыче каменного угля марки антрацит и потребовал возместить вред на 2,1 млрд руб. АГК потребовала через суд признать внеплановую проверку Росприроднадзора незаконной. К спору в качестве третьего лица была привлечена ФСБ. Суд отклонил иск компании и ее апелляцию.