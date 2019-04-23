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РБК: ФСБ возбудила уголовное дело против руководства компании Босова

Красноярское управление ФСБ возбудило уголовное дело против неустановленных лиц из числа руководства Арктической горной компании (АГК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, и собеседника в Минприроды.

АГК – один из проектов компании «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева, говорится на ее сайте. Гендиректор АГК – Вадим Бугаев. Представитель «Востокугля» отказался от комментариев.

По словам одного из источников РБК, дело возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК). Босов проходит по этому делу в качестве свидетеля, отметил собеседник. Минприроды известно, что дело возбуждено, сказал собеседник в ведомстве. Но материалы и какие-либо распоряжения приостановить действие права АГК на добычу в министерство на поступали, добавил он.

АГК, согласно данным на ее сайте, с 2014 г. владела лицензией на геологоразведку на участке р. Малая Лемберова на полуострове Таймыр. В 2016 г. компания открыла Малолемберовское месторождение, а в следующем году получила лицензию на разведку и добычу.

В сентябре 2016 г. прокурор Таймырского района Красноярского края провел проверку участка, после чего Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной добыче каменного угля марки антрацит и потребовал возместить вред на 2,1 млрд руб. АГК потребовала через суд признать внеплановую проверку Росприроднадзора незаконной. К спору третьим лицом была привлечена ФСБ. Суд отклонил иск компании и ее апелляцию.

Изначально данные о деле против Арктической горной компании появились в Telegram-канале «Незыгарь». Он, в частности, опубликовал фотографии протокола допроса Бугаева, который прошел 17 апреля.