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РБК: Гордеев поручил устранить названную причину гибели пчел

Ведомости
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Вице-премьер Андрей Гордеев поручил нескольким ведомствам ускорить внесение в правительство федерального закона, предусматривающего передачу Россельхознадзору полномочий по контролю за обращением с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания у Гордеева.

Ранее Россельхознадзор заявлял, что именно изъятие у ведомства соответствующих полномочий привело к массовой гибели пчел и употреблению россиянами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов.

Летом в различных регионах России начали массово гибнуть пчелы. Гибель пчел зафиксирована в Татарстане, Мордовии, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской и других областях. По данным на 19 июля, погибло 1,3% пчелосемей от общего их количества в стране. 24 июля следователи завели первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Орловской области. По версии следователей, причиной их гибели стали действия сотрудников одного из местных предприятий.

Россельхознадзор связал гибель пчел с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Ведомство напомнило, что в 2011 г. у него забрали и никому не передали полномочия по надзору в этой области. Минэкономразвития назвало выводы Россельхознадзора однобокими и преждевременными. Минсельхоз отметил, что гибель пчел наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, но не назвал какие-либо цифры. Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков пчелопродукции оценила ущерб экономике России в 1 трлн руб. Эта цифра может быть выше.

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Политика
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Австрия объявила в розыск заподозренного в шпионаже россиянина

Ведомости
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Австрийская полиция объявила в международный розыск россиянина Игоря Зайцева, подозреваемого в работе на Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС России и передачу Москве секретных сведений. Об этом сообщает Osterreich Zeitung со ссылкой на пресс-службу МВД Австрии.

Россиянину вменяют ведение разведывательной деятельности в ущерб Австрии и разглашение военной тайны. Зайцев также мог склонить отставного австрийского полковника к выдаче России государственной и военной тайны, отмечает Salzburg24. По данным следствия, на одной из встреч отставной полковник получил от подозреваемого почти 30 000 евро наличными.

МВД Австрии распространило в СМИ фотографию Зайцева. По данным ведомства, он родился в Москве 6 апреля 1954 г. Ордер на арест россиянина выдала прокуратура Зальцбурга.

О задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, заподозренного в шпионаже в пользу России, стало известно в ноябре 2018 г. Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны Австрии писала, что он каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему некие секретные сведения. Имя задержанного не раскрывалось. Полковник мог работать на Россию около 20 лет – с 1990-х гг. и мог получить за свою работу около 300 000 евро. Из-за этого шпионского скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, у которой президент России Владимир Путин был на свадьбе, отменила визит в Москву.

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Новости

СБУ назвала причины освобождения моряков с российского танкера

Ведомости
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Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила российских моряков с задержанного в порте Измаил танкера Nika Spirit, поскольку они оказались непричастны к нарушениям законодательства, говорится в сообщении ведомства. Украинские следователи провели обыски и допросы моряков и выяснили, что экипаж танкера не нарушал нормы морского права и законы Украины.

«Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает морское международное право и решения Международного трибунала ООН», – отмечается в сообщении.

СБУ сообщила о задержании российского танкера Nika Spirit в порту Измаил днем 25 июля. В украинском ведомстве утверждают, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. Раньше он носил название Neyma, заявили в СБУ. Опознать судно удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. Сотрудники СБУ провели обыски на судне и допросили его экипаж.

На борту были 10 моряков. Представитель посольства России на Украине сообщил, что экипаж освобожден и направляется домой, а судно остается в Измаиле.

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Политика
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В офис компании – владельца задержанного на Украине танкера пришли силовики

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис компании «Фос шипинг менеджмент» в Геленджике, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. Ранее танкер, принадлежащий этой компании, был задержан Службой безопасности Украины (СБУ).

В профсоюзе моряков агентству пояснили, что судно принадлежит компании «Альтомар шиппинг». По данным источника в экстренных службах Краснодарского края, «Альтомар шиппинг» входит в состав «Фос шипинг менеджмент». Источник ТАСС в силовых структурах Краснодарского края подтвердил, что правоохранительные органы пришли в офис судовладельца, чтобы выяснить причины отправки танкера на Украину.

СБУ сообщила о задержании российского танкера Nika Spirit в порту Измаил днем 25 июля. В украинском ведомстве утверждают, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. Раньше он носил название Neyma, заявили в СБУ. Опознать судно удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. Сотрудники СБУ провели обыски на судне и допросили его экипаж.

На борту были 10 моряков. Представитель посольства России на Украине сообщил, что экипаж освобожден и направляется домой, а судно остается в Измаиле. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова со ссылкой на Людмилу Денисову добавила, что моряков никто не арестовывал, никаких обвинений им предъявлено не было. Экипаж танкера посадили в автобус и перевозят на территорию Молдавии, откуда они вылетят в Россию, рассказала она.

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Бизнес
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Трутнев попросил ФСБ изучить суть претензий к руководству компании Босова

Ведомости
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Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, попросил Федеральную службу безопасности (ФСБ) изучить ситуацию с претензиями к руководству «Востокугля» – одной из компаний, которой предстоит наполнять грузами Севморпуть, сообщает «Интерфакс».

Трутнев уточнил, что сам не готов давать комментарии по уголовным делам, но по итогам заседания Госкомиссии по Арктике попросил спецслужбу «рассмотреть внимательно, что там происходит, насколько правомерны те претензии к руководителям компании ["Востокуголь"]».

В конце апреля РБК со ссылкой на источники сообщил, что Красноярское управление ФСБ завело уголовное дело против неустановленных лиц из числа руководства Арктической горной компании (АГК, входит в группу «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева). Причиной, по данным РБК, стала незаконная добыча и последующая продажа угля на Таймыре. Дело возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК). Босов проходит по этому делу в качестве свидетеля, отметил источник РБК. Впрочем, источник, близкий к «Востокуглю», заявил изданию, что Босов не является свидетелем по делу.

АГК, по собственным данным, с 2014 г. владела лицензией на геологоразведку на участке р. Малая Лемберова на полуострове Таймыр. В 2016 г. компания открыла Малолемберовское месторождение и получила лицензию на его разведку и добычу. Осенью того же года прокурор Таймырского района Красноярского края провел проверку участка, после чего Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной добыче каменного угля марки антрацит и потребовал возместить вред на 2,1 млрд руб. АГК потребовала через суд признать внеплановую проверку Росприроднадзора незаконной. К спору в качестве третьего лица была привлечена ФСБ. Суд отклонил иск компании и ее апелляцию.

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Технологии
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МВД попросило у СМИ данные журналистов, освещающих акцию 27 июля

Ведомости
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Управление МВД по Москве попросило руководство СМИ направить в пресс-службу ведомства данные журналистов, которые будут работать на «мероприятиях» 27 июля. Обращение размещено на сайте ведомства. В нем не уточняется, о каких «мероприятиях» идет речь.

Ведомство также рекомендовало журналистам взять с собой документ, удостоверяющий личность, и редакционное удостоверение, а их иностранным коллегам – карточку аккредитации МИД России. «Обращаем внимание на недопустимость использования статуса журналиста не для освещения публичного мероприятия, а для участия в нем», – подчеркнули в полиции.

27 июля не согласованную с властями акцию планируют провести незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. За призывы к участию в ней 24 июля на 30 суток был арестован политик Алексей Навальный и задержан координатор его московского штаба Олег Степанов.

Ранее московские избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким оппозиционным кандидатам в депутаты Мосгордумы. В качестве причины избиркомы назвали недостаточное число достоверных подписей, собранных в их поддержку. В частности, не были допущены глава Красносельского района Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, сторонники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, «яблочники» Елена Русакова, Кирилл Гончаров и Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова и Юлия Галямина. Оппозиционеры заявили, что их намеренно не хотят допускать к участию в избирательной кампании, и потребовали зарегистрировать всех, кто собрал нужное число подписей.

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Политика
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Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

Ведомости
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Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом говорится в ответе управления на запрос председателя Республиканского юридического общества Александра Хаминского, которое есть в распоряжении РБК.

В ответе сообщается, что Титов привлечен к ответственности по результатам служебной проверки. Какая именно мера применена в отношении начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве, не уточняется.

Хаминский – бывший член общественного совета при ГУ МВД по Москве, его запрос касался правовой оценки действий Титова. Ответ ему прислали за подписью руководителя управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Александра Князева.

Титов в разговоре с РБК подчеркнул, что не комментирует действия Хаминского. Он не ответил на вопросы о примененном к нему наказании. Князев не ответил на звонки и сообщения издания. РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.

Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. В сообщении МВД о задержании журналиста говорилось, что полицейские якобы нашли свертки с порошком при его личном досмотре и по месту его проживания. К сообщению были прикреплены фото нарколаборатории, которая якобы была дома у Голунова. Знакомые журналиста обратили внимание, что на кадрах не его квартира, но Титов опровергал, что фото сделаны в другом месте. Позже управление признало ошибку.

Голунов вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли все обвинения. Президент России Владимир Путин уволил двух генералов – руководителя УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина. В дальнейшем были уволены и другие офицеры московской полиции.

Политика
Новости

Посольство России сообщило о возвращении экипажа задержанного на Украине танкера

Ведомости
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Моряки с российского танкера, задержанного Службой безопасности Украины (СБУ), возвращаются домой, судно остается в порту Измаила (Одесская обл.), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Киеве Дениса Голенко. «Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой», – сказал Голенко.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что экипаж танкера сейчас направляется в Молдавию, откуда вылетит в Москву. По ее словам, речь идет о десяти россиянах. Их отпустили без предъявления обвинений. Такую информацию Москалькова получила от украинской коллеги Людмилы Денисовой.

СБУ сообщила о задержании российского танкера в порту Измаил днем 25 июля. Украинское ведомство заявило, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. СБУ полагает, что танкер, который сейчас называется Nika Spirit, раньше носил название Neyma. Опознать его удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. Сотрудники СБУ провели обыски на судне и допросили его экипаж.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что на борту танкера могут находиться около 15 человек, по предварительным данным, все граждане России. «Чувствуют себя удовлетворительно», – говорил собеседник агентства. В МИД России предупредили, что «если речь идет о захвате россиян в заложники», то последствия не заставят себя ждать.

Политика
Новости

Мосгоризбирком утвердил отказ в регистрации Гудкова кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Мосгоризбирком не стал отменять решение окружного избиркома об отказе в регистрации бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова в качестве кандидата в Мосгордуму. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, которое Гудков транслировал на своей странице в Facebook. Ранее рабочая группа по разбору жалоб кандидатов рекомендовала принять такое решение.

Ряд оппозиционеров не допустили к выборам в Мосгордуму, поскольку окружные избирательные комиссии сочли, что у них большее количество недействительных подписей, чем положено по закону. Оппозиционеры уверены, что их намеренно не хотят допускать до участия в избирательной кампании.

К выборам не допустили главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, политика Дмитрия Гудкова и его соратника Александра Соловьева, соратников Алексея Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, «яблочников» Елену Русакову, Кирилла Гончарова и Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Анастасию Брюханову и Юлию Галямину.

Накануне вечером у Гудкова, Жданова и ряда других оппозиционеров прошли обыски. По словам пресс-секретаря Гудкова, следственные действия связаны с запланированной на 27 июля акцией протеста против отказа в регистрации оппозиционных кандидатов. Гудкова утром 25 июля допросили следователи, но он отказался отвечать на вопросы, сославшись на ст. 51 Конституции (она предусматривает право гражданина не свидетельствовать против себя).

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Политика
Новости

Компания-владелец рассказала о судьбе экипажа задержанного на Украине танкера

Ведомости
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Российские моряки с танкера, задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил, находятся в безопасности и направляются домой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании-судовладельца «Альтомар шиппинг». Он подтвердил, что танкер Nika Spirit принадлежит компании, и уточнил, что его купили этой зимой, т. е. после инцидента в Керченском проливе.

Посольство России на Украине не смогло подтвердить эту информацию, отмечает ТАСС. «Посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения», – сказал представитель посольства.

Как сообщил «Интерфаксу» конкурсный управляющий находящегося в стадии ликвидации «Волго-Донского судового агентства» (ВДСА) Андрей Медведев, российский танкер Nika Spirit действительно раньше носил название Neyma, ВДСА продало его компании «Альтомар шиппинг» из Геленджика.

СБУ сообщила о задержании российского танкера Neyma в порту Измаил (Одесская область). Ведомство заявило, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 г. СБУ считает, что танкер, который сейчас называется Nika Spirit, раньше носил название Neyma. Опознать его удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. На корабле прошли обыски, моряки были допрошены.

Число россиян на танкере не уточнялось. Источник «Интерфакса» утверждает, что на судне около 15 человек. В МИД России пообещали, что последствия не заставят себя ждать, «если речь идет о захвате россиян в заложники». Внешнеполитическое ведомство выясняет обстоятельства инцидента.

Российские пограничники в ноябре 2018 г. задержали в Керченском проливе корабли ВМС Украины – буксир «Яны Капу» и два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» – при попытке пройти в Мариуполь через Керченский пролив. ФСБ заявила, что украинская сторона заблаговременно не сообщила о проходе кораблей, на требование остановиться суда не реагировали, почему и были задержаны с применением силы. Киев утверждал, что предупреждал о движении кораблей к акватории Азовского моря.

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Новости

Евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта прошлого года

Ведомости
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Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 25 июля, опустился ниже 70 руб. К 15.37 мск евро подешевел на 54 коп. к закрытию среды до 69,97 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 70 руб. 12 марта прошлого года.

Доллар в это же время стоил 62,99 руб., подешевев на 31 коп.

Центробанк также снизил официальный курс евро на 26 июля, он установлен на уровне 70,29 руб. (-3 коп.). Курс доллара, наоборот, повышен на 4 коп. до 63,16 руб./$.

Стоимость нефти марки Brent при этом в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в четверг растет. В 15.43 мск нефть Brent стоила $64,11 за баррель (+1,45%), нефть WTI – $56,79 за баррель (+1,60%).

Евро в 2019 году отметил свое 20-летие

Бизнес
Новости

«Вера-Олимп» может купить лидера наружной рекламы в России

Ведомости
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Рекламная группа «Вера-Олимп» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 48,57% Russ Outdoor, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких и к покупателю, и к продавцу. Представитель ведомства подтвердил изданию эту информацию, но деталей не раскрыл.

Два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом переговоров, подтвердили, что «Вера-Олимп» подала заявку в ФАС. Свои доли продают миноритарные акционеры, ВТБ и JCDcaux останутся совладельцами оператора, говорят они. Представитель Russ Outdoor пообещал предоставить комментарий позднее.

По словам источников РБК, свои пакеты продают три из пяти акционеров RussOutdoor: американский инвестор, основатель телеканала СТС Питер Герви (21,85%), бывший управляющий директор Russ Outdoor Максим Ткачев и его партнеры (20,72%), а также член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%). Другие акционеры – ВТБ (26,43%) и французская JCDecaux (25%) – не будут пользоваться правом преимущественного выкупа этих пакетов.

Владельцы группы «Вера-Олимп» – Леван и Роберт Мирзояны, а также Бекхан Барахоев. Об интересе «Вера-Олимпа» к покупке Russ Outdoor стало известно в декабре 2018 г. ВТБ и JCDecaux согласовали продажу пакета Russ Outdoor в начале июля, рассказали три источника РБК, близких к сторонам сделки. Весной группа также купила агентство «Лайса», действующего рекламного подрядчика РЖД.

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