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РБК: Гордеев поручил устранить названную причину гибели пчел

Вице-премьер Андрей Гордеев поручил нескольким ведомствам ускорить внесение в правительство федерального закона, предусматривающего передачу Россельхознадзору полномочий по контролю за обращением с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания у Гордеева.

Ранее Россельхознадзор заявлял, что именно изъятие у ведомства соответствующих полномочий привело к массовой гибели пчел и употреблению россиянами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов.

Летом в различных регионах России начали массово гибнуть пчелы. Гибель пчел зафиксирована в Татарстане, Мордовии, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской и других областях. По данным на 19 июля, погибло 1,3% пчелосемей от общего их количества в стране. 24 июля следователи завели первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Орловской области. По версии следователей, причиной их гибели стали действия сотрудников одного из местных предприятий.

Россельхознадзор связал гибель пчел с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Ведомство напомнило, что в 2011 г. у него забрали и никому не передали полномочия по надзору в этой области. Минэкономразвития назвало выводы Россельхознадзора однобокими и преждевременными. Минсельхоз отметил, что гибель пчел наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, но не назвал какие-либо цифры. Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков пчелопродукции оценила ущерб экономике России в 1 трлн руб. Эта цифра может быть выше.