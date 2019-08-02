Бизнес

Новости

Медведев обязал системы бронирования авиабилетов перенести серверы в Россию

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает российские компании использовать системы бронирования и продажи авиабилетов с серверами, размещенными в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

В настоящее время большинство авиакомпаний используют иностранные провайдеры систем бронирования. «Аэрофлот», в частности, — с американской Sabre, S7 и «Уральские авиалинии» – с испанской Amadeus, лоукостер «Победа» – с Navitair.

Год назад Минтранс опубликовал проект постановление правительства, который предполагал, что с 1 января 2020 г. в Россию будут перенесены сервера и базы систем бронирования и продажи авиабилетов.

За три года до этого была совершена еще одна попытка обязать авиакомпании хранить данные пассажиров в России. Тогда вступили в силу поправки в закон «О защите персональных данных», под которые должны были попасть и системы бронирования билетов. Однако Минкомсвязи освободило их от этой обязанности.