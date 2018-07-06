Минтранс требует хранить данные авиапассажиров в России

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Локализация систем бронирований в России обсуждается уже больше года Минтрансом с привлечением силовиков и авиакомпаний Андрей Гордеев / Ведомости

Минтранс разработал и опубликовал 5 июля проект постановления правительства «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок». Документ предусматривает перенос с 1 января 2020 г. на территорию России вычислительных комплексов (серверов) и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. Провайдер системы бронирования должен быть также зарегистрирован в России. Речь идет об инвенторных системах бронирования, в которых авиакомпании хранят данные обо всех билетах – проданных и нет. На глобальные дистрибутивные системы, через которые билеты бронируют агенты и агрегаторы, требования не распространяются.

За каждое бронирование провайдер любой из систем получает определенную плату.