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Акции «Мечела» подорожали на 10% на новостях о продаже доли в Эльгинском месторождении

Обыкновенные акции «Мечела» росли почти на 10%, а привилегированные – на 7,6% после новости о продаже доли в Эльгинском месторождении, следует из данных Московской биржи.

К 16.35 мск привилегированные акции «Мечела» росли на 2,20% до 91,8 руб., обыкновенные – на 5% до 60,06 руб. Ранее в ходе торгов префы подскакивали на 7,6% до 96,35 руб., обыкновенные акции – на 9,7% до 63,75 руб.

Кроме того, «Ведомости» выяснили, что компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна (одного из основателей телекомоператора Yota, в настоящее время принадлежит «Мегафону») подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении у Газпромбанка 49% в одном из крупнейших в России угольных проектов – Эльге (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля). Еще 51% в этом проекте принадлежит «Мечелу» Игоря Зюзина.

Эльга – ключевой инвестпроект «Мечела», однако компания закредитована: ее долг – 411 млрд руб., долговая нагрузка превышает 6 EBITDA.