Бизнес

Новости

НХЛ отказалась считать кокаин допингом в ситуации с Кузнецовым

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в отличие от Международной федерации хоккея не считает кокаин запрещенной субстанцией, способной влиять на результат спортсмена. Об этом говорится в заявлении заместителя комиссионера лиги Билла Дэйли о ситуации с российским хоккеистом Евгением Кузнецовым.

По его словам, прием кокаина – это употребление наркотиков, что требует незамедлительного вмешательства, оценки и принудительного лечения. Кузнецов, отметил Дэйли, добровольно обратился за помощью и выразил готовность регулярно проходить повторные тесты. Кроме того, сообщил Дэйли, Кузнецов согласился встретиться с комиссионером Гэри Беттманом, чтобы обсудить ситуацию и свое поведение перед открытием тренировочных лагерей.

Международная федерация хоккея ранее объявила о дисквалификации Кузнецова на четыре года – до июня 2023 г. – за употребление кокаина. На последнем чемпионате мира по хоккею он сдал положительный тест и не просил вскрывать пробу B.

Кузнецов – нападающий клуба НХЛ «Вашингтон кэпиталз» и сборной России. Он один из самых известных и успешных российских хоккеистов за границей. Ему 27 лет.

За «Вашингтон» Кузнецов играет c 2014 г. На его счету 101 заброшенная шайба и 236 результативных передач в 416 играх. В сезоне 2017–2018 гг. Кузнецов вместе с командой выиграл Кубок Стэнли, став лучшим бомбардиром турнира. В 2017 г. он подписал с «Вашингтон кэпиталз» восьмилетний контракт, его сумма – $62,4 млн. Таким образом, его средняя зарплата – $7,8 млн в год. В составе сборной России Кузнецов дважды выигрывал чемпионат мира.