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Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин

Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации. Положительный допинг-тест Кузнецов сдал на последнем чемпионате мира по хоккею.

После получения положительного результата теста на запрещенные вещества спортсмен может попросить повторного тестирования. Но Кузнецов не просил вскрывать пробу B. Срок дисквалификации завершится 12 июня 2023 г.

В мае после чемпионата мира по хоккею Кузнецова обвинили в употреблении наркотиков. В интернете распространяли видео, на котором Кузнецов говорил по телефону в гостиничном номере, а на столе перед ним был белый порошок. Международная федерация хоккея и руководство клуба «Вашингтон Кэпиталз» инициировали проверку после появления этого видео.

Спортсмен отрицал употребление запрещенных веществ. Он утверждал, что никогда не принимал наркотики и видео было снято в 2018 г. в Лас-Вегасе. «Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», – говорил он в интервью изданию «Спорт экспресс».

Кузнецов – один самых известных и успешных российских хоккеистов за океаном, ему 27 лет. За «Вашингтон» он играет c 2014 г., на его счету 101 заброшенная шайба и 236 результативных передач в 416 играх. В сезоне 2017–2018 гг. Кузнецов вместе с командой выиграл Кубок Стэнли, став лучшим бомбардиром турнира. В составе сборной России Кузнецов дважды выигрывал чемпионат мира.