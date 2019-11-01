Новости
Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах «Почты России» развить собственную экосистему

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Стратегия развития «Почты России» до 2027 г. подразумевает создание собственной экосистемы и запуск новых направлений, в том числе для управления недвижимостью и доставки товаров из интернет-магазинов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Совет директоров рассмотрит стратегию в середине ноября.

Согласно документу, на который ссылается «Коммерсантъ», к 2027 г. «Почта России» рассчитывается стать «цифровой государственной мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов». Она планирует запустить различные онлайн-сервисы, в том числе для коммерческого управления недвижимостью и для заказа розничных товаров, а также монетизировать государственную информационную систему ЖКХ.

Кроме того, компания намерена выйти на новые рынки – например, предоставлять облачные услуги и создавать центры обработки данных, запустить венчурное подразделение.

Инвестиции в развитие, по данным издания, «Почта России» оценивает на сумму от 221 млрд руб. до 353 млрд руб. до 2027 г. Затраты до 2024 г. детализированы: в цифровую трансформацию планируется вложить 47 млрд руб., в развитие логистики – 32 млрд руб., в модернизацию отделений почтовой связи – 33 млрд руб., в развитие новых продуктов – 31 млрд руб.

В ближайших планах «Почты России» также создание образовательных сервисов и агрегатора для оказания социальных, бытовых и госуслуг, отмечает «Коммерсантъ». На это планируется направить 85 млрд руб. госфинансирования.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у российского подразделения Danske Bank

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» на основании ходатайства, поданного акционером, сообщается на сайте регулятора. В соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса России акционер банка принял решение в добровольном порядке ликвидировать банк.

Согласно последнему финансовому отчету, представленному ЦБ, кредитная организация способна удовлетворить требования кредиторов. «В АО «Данске банк» будет назначена ликвидационная комиссия», – отмечается в сообщении.

Согласно данным ЦБ, по величине активов «Данске банк» занимал 240-е место в российской банковской системе. Банк является участником системы страхования вкладов.

Акционерное общество «Данске банк» (сокращенное наименование АО «Данске банк») зарегистрировано Банком России 28 ноября 1996 г. и имеет универсальную лицензию на осуществление банковских операций с юридическими и физическими лицами в рублях и иностранной валюте №3307.

«Данске банк» был учрежден в 1996 г. С 1996 по 2005 г. он работал под названием «Первый Судоходный банк» и располагался в Архангельске. В начале 2006 г. банк изменил название на «Профибанк» и переехал в Санкт-Петербург. В августе 2006 г. акционером банка стал финский Sampo Bank. В январе 2007 г. финский банк купил крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank. В июне 2007 г. «Профибанк» был переименован в «Данске банк». На момент ликвидации банка его базовый капитал составлял 5 млрд руб., сообщается на сайте кредитной организации.

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Azur Air объяснила отказ переводить самолеты в российский реестр

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Авиакомпания Azur Air продолжает сотрудничество с авиационными властями по вопросу перевода флота в российский реестр, заявил «Ведомостям» представитель перевозчика. По его словам, процесс осложняется тем, что пока не удалось достигнуть существенных результатов в части гармонизации российского и зарубежного законодательства в области поддержания летной годности. Эта тема обсуждается рабочей группой Министерства транспорта.

Заместитель генерального директора Azur Air Павел Терещенко сообщил накануне на форуме «Крылья будущего», что авиакомпания зарегистрировала в России только один свой самолет и больше пока не планирует. Хотя в марте прошлого года Azur Air и Росавиация сообщали, что перевозчик зарегистрирует в России весь свой флот и это будет первый случай массового перевода лайнеров в российский реестр.

Azur Air – крупнейшая чартерная авиакомпания в России, аффилирована с турецким туроператором Anex Tour. В ее парке, по данным Росавиации, 29 самолетов Boeing разных моделей, 21 из них – дальнемагистральный. А в январе – сентябре она перевезла 4,5 млн пассажиров. Сейчас все самолеты Azur Air, кроме одного, зарегистрированы на Бермудах.

Росавиация давно выступает за регистрацию иностранных судов отечественных авиакомпаний в российском реестре. Это позволит следить за поддержанием летной годности этих судов именно российскому регулятору, а не иностранным авиавластям. Поскольку контроль летной годности – платная услуга, бюджет мог бы получать в год около $50 млн, если бы иностранные лайнеры российских авиакомпаний были зарегистрированы в России.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омского «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.

«Эксперт Банк» работал с многочисленными нарушениями законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк предоставлял регулятору недостоверную финансовую отчетность, проводил сомнительные операции, связанные с продажей иностранной валюты, занимался выводом денег за границу. За последний год ЦБ неоднократно применял к банку меры, в том числе запрещал привлекать денежные средства граждан.

Регулятор признал организацию внутреннего контроля в «Эксперт Банке» неэффективной. Информацию о противоправной деятельности ЦБ направил в правоохранительные органы.

Согласно данным ЦБ, по величине активов «Эксперт Банк» занимал 209-е место в российской банковской системе. Кредитная организация являлась участником системы страхования вкладов. Клиентам банка будут возвращены суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного гражданина с учетом начисленных процентов.

Становление банковской системы. Основные события за 20 лет

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

В Кузбассе возбудили дело после убийства бывшего мэра Киселевска

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, возглавлявшего город на протяжении 15 лет, говорится на сайте ведомства. Дело заведено по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух лиц).

По информации следствия, Лаврентьев был застрелен при попытке ограбления на приусадебном участке собственного дома. Вечером 31 октября супруга экс-чиновника увидела на приусадебном участке посторонних лиц. Лаврентьев, взяв ружье, вышел на улицу. После этого женщина услышала несколько выстрелов. Позже, выйдя на улицу, она увидела тела супруга и неизвестного мужчины. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, в том числе попытку «совершения разбойного нападения», уточняется в сообщении. Следствие устанавливает личность нападавших – убитого в перестрелке и скрывшегося с места преступления.

Лаврентьев был назначен заммэра Киселевска в 2002 г. В 2003 г. он стал главой муниципалитета, после чего несколько раз переизбирался на этот пост. Последний раз Лаврентьев был избран мэром в августе прошлого года, его полномочия должны были закончиться в 2023 г. Однако в ноябре 2018 г. Лаврентьев подал в отставку по собственному желанию.

Киселевск – расположенный на юге Кузбасса город с населением около 95 000 человек. На территории города находятся многочисленные угольные предприятия.

Видео Следственного комитета с места преступления

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

РБК: Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство может разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА), пишет РБК со ссылкой на поправки к законопроекту «О цифровых финансовых активах». Поправки готовятся ко второму чтению с мая прошлого года. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения проекта.

Законопроект регулирует выпуск, учет и обращение ЦФА. Такими активами законопроект признает цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, несмотря на то, что понятия «токен» в законопроекте нет, отмечает РБК. Авторы законопроекта изначально предложили считать ЦФА любые права, оформленные через блокчейн, в том числе на имущество или недвижимость, но ко второму чтению из законопроекта такое предложение убрали.

Инициировать выпуск токенов в России смогут юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП) внутри определенной информационной системы. Также выпуск токенов разрешается иностранным компаниям. Операторами информационных систем смогут стать только работающие в соответствии с российским законодательством юрлица (в том числе банки и депозитарии). Центробанк России (ЦБ) будет включать их в специальный реестр.

Новая версия законопроекта находится на согласовании, Госдума планирует принять закон до конца 2019 г., заявил РБК председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. ЦБ не стал комментировать данную информацию.

Законопроект о ЦФА был принят в первом чтении в мае 2018 г., говорится на сайте Госдумы. Законопроектом предлагается урегулировать отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении ЦФА, а также осуществлении прав и исполнении обязанностей по смарт-контрактам. Проект закона также вводит такие понятия, как «цифровая транзакция», «цифровая запись», «реестр цифровых транзакций», «валидация цифровой записи», «майнинг», «криптовалюта», «смарт-контракт». Законопроект был подготовлен в соответствии с поручением президента после совещания 10 октября 2017 г. по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере.

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

NYT: Трамп сменил постоянное место жительства из-за налогов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп в сентябре поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич, штат Флорида, сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы. Белый дом отказался объяснить это решение президента. По словам близкого к Трампу источника газеты, оно связано с налоговыми вопросами.

Трамп подтвердил на своей странице в Twitter, что сменил постоянное место жительства. «Я люблю Нью-Йорк и его жителей и всегда буду любить, но, к сожалению, несмотря на то что я каждый год плачу миллионы долларов налогов городу, штату и местным властям, политические лидеры города и штата относились ко мне очень плохо», – написал он.

Трамп был взбешен, когда прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс потребовал его налоговые декларации за последние восемь лет, рассказал собеседник NYT. В начале октября суд удовлетворил требование Вэнса, но это решение было заблокировано апелляционным судом. Переезд президента никак не сможет повлиять на это дело, отмечает газета.

Во Флориде нет подоходного налога и налога на наследство, добавляет издание. Подоходный налог штата Нью-Йорк достигает 9%.

Прежним постоянным местом жительства Трампа был небоскреб Trump Tower в центре Манхэттена. По данным NBC News, с момента вступления в должность президент действительно провел там меньше времени, чем во Флориде – 20 против 99 дней. В качестве других мест проживания президент США также указал Белый дом и его частный гольф-клуб в Нью-Джерси.

Политика
Новости

США расширили санкции против Ирана

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США ввели дополнительные санкции против Ирана. Они направлены против строительного сектора страны и ее ядерной программы.

Американские власти пришли к выводу, что строительный сектор Ирана прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей исламской революции, который США объявили террористической организацией. В связи с этим США решили ввести запрет на поставку в Иран нескольких используемых в строительстве материалов, в том числе необработанных и полуобработанных графита и угля.

Кроме того, США запретили ввозить в Иран нержавеющую сталь и трубы из нее, а также некоторые виды фольги, потому что они могут быть использованы в рамках иранской ядерной программы. Эти ограничения должны помешать ее развитию, отмечается в сообщении госдепартамента.

В конце сентября США ввели санкции против Национального банка Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что это самые строгие меры, которые когда-либо применялись по отношению к Ирану. По словам министра финансов Стивена Мнучина, банк был последним источником средств для иранских властей.

Технологии
Новости

Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер Юрий Борисов несколько месяцев назад дал поручение подготовить изменения в законодательство для замещения используемого иностранного оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом говорится в письме замминистра экономического развития Азера Талыбова, направленном в коллегию Военно-промышленной комиссии России, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Минкомсвязи, с письмом ознакомился РБК. Его подлинность изданию подтвердил федеральный чиновник.

К объектам КИИ относятся сети и информационные системы госорганов, банков, предприятий оборонной промышленности, энергетики, топливной и атомной промышленности. Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.

Вопросы замещения иностранного оборудования сейчас прорабатываются ФСТЭК и Минпромторгом, сообщил РБК представитель Минкомсвязи. По его словам, использование отечественного софта позволит повысить безопасность и устойчивость функционирования КИИ, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок и закупок компаний с госучастием.

Технологии
Новости

Reuters: хакеры взломали с помощью WhatsApp смартфоны чиновников из 20 стран

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Хакеры смогли получить доступ к смартфонам высокопоставленных чиновников как минимум 20 стран с помощью уязвимости в WhatsApp, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, жертвами хакерской атаки стали граждане США, ОАЭ, Пакистана, Мексики и Индии. Reuters не смогло подтвердить, были ли они чиновниками.

Накануне стало известно, что WhatsApp и владеющий мессенджером Facebook подали иск к израильской компании NSO Group, которая специализируется на создании софта для спецслужб. В иске говорится, что NSO Group использовала WhatsApp для распространения вредоносного программного обеспечения, жертвами которого стали почти 1400 пользователей. Среди них были юристы, журналисты, правозащитники, дипломаты и другие высокопоставленные иностранные чиновники. NSO Group отвергла обвинения, отметив, что ее продукты созданы для помощи правоохранительным органам в поимке преступников.

Об уязвимости в WhatsApp, которая позволяла при помощи голосовых звонков устанавливать на смартфон программу-шпион, в мае писала Financial Times. Чаще всего устанавливалась программа Pegasus, разработанная NSO Group.

Бизнес
Новости

Рада приняла закон о выделении газотранспортной системы из «Нафтогаза»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры компании «Нафтогаз Украина» и создании независимого оператора ГТС, сообщается на сайте украинского парламента. «За» проголосовал 341 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Новый оператор, переданный на 15 лет в управление компании «Магистральные газопроводы Украины» (будет курироваться минфином Украины), сможет начать полноценную работу с 1 января 2020 г.

С ноября 2015 г. Украина прекратила закупать газ у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Принятый закон необходим для заключения контракта на транзит газа с «Газпромом». Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщал, что новая компания «Оператор ГТС Украины» будет готова к заключению соглашений с «Газпромом» лишь после 17 декабря. Киев понимает значимость бесперебойного снабжения Европы газом и настроен уложиться в заявленные сроки, подчеркнул министр.

Политика
Новости

МИД Израиля назвал дату возобновления работы своего посольства в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Дипломатические миссии Израиля возобновят работу 1 ноября. Об этом пресс-служба ведомства сообщила «РИА Новости». «Забастовка закончена, все посольства будут открыты завтра», – заявила она.

Накануне, 30 октября, посольство Израиля в Москве сообщило, что оно закрывается. В произошедшем дипломатическое представительство обвинило министерство финансов Израиля. Министерство, как заявило посольство, нарушило «согласованные и подписанные <...> договоренности» и обязало «посланников Государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок».

О каких именно нарушениях и договоренностях идет речь, посольство не уточнило.

Издание Times of Israel писало, что сотрудники МИДа и минобороны начали забастовку, которая может затронуть дипмиссии по всему миру. Недовольство сотрудников вызвало решение минфина сократить расходы на содержание дипломатов и других представителей Израиля по всему миру. Также ведомство устанавливает новые стандарты отчетности, по которым будут пересмотрены данные о прошлых расходах. Это может вынудить дипломатов вернуть в казну значительные суммы денег.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow