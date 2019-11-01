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«Коммерсантъ» узнал о планах «Почты России» развить собственную экосистему

Стратегия развития «Почты России» до 2027 г. подразумевает создание собственной экосистемы и запуск новых направлений, в том числе для управления недвижимостью и доставки товаров из интернет-магазинов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Совет директоров рассмотрит стратегию в середине ноября.

Согласно документу, на который ссылается «Коммерсантъ», к 2027 г. «Почта России» рассчитывается стать «цифровой государственной мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов». Она планирует запустить различные онлайн-сервисы, в том числе для коммерческого управления недвижимостью и для заказа розничных товаров, а также монетизировать государственную информационную систему ЖКХ.

Кроме того, компания намерена выйти на новые рынки – например, предоставлять облачные услуги и создавать центры обработки данных, запустить венчурное подразделение.

Инвестиции в развитие, по данным издания, «Почта России» оценивает на сумму от 221 млрд руб. до 353 млрд руб. до 2027 г. Затраты до 2024 г. детализированы: в цифровую трансформацию планируется вложить 47 млрд руб., в развитие логистики – 32 млрд руб., в модернизацию отделений почтовой связи – 33 млрд руб., в развитие новых продуктов – 31 млрд руб.

В ближайших планах «Почты России» также создание образовательных сервисов и агрегатора для оказания социальных, бытовых и госуслуг, отмечает «Коммерсантъ». На это планируется направить 85 млрд руб. госфинансирования.