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Чешский миллиардер стал крупнейшим акционером ритейлера Metro

Компания EP Global Commerce (EPGC), которая принадлежит чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому, реализовала колл-опцион на покупку около 45 млн обыкновенных акций Metro AG у холдинга Franz Haniel & Cie. Таким образом, EPGC доведет свою долю почти до 30% и станет крупнейшим акционером торговой сети , говорится на сайте EPGC. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Она будет закрыта 6 ноября.

До этой сделки EPGC принадлежали 17,52% Metro. Впервые чешская компания вошла в капитал торговой сети в августе 2018 г.

Этим летом EPGC уже пыталась купить Metro за 5,8 млрд евро, но компания отклонила это предложение, потому что совет директоров счел сумму заниженной. Согласно немецкому законодательству при приобретении доли более 30% инвестор должен сделать предложение о поглощении компании.

Кретинский – один из самых богатых бизнесменов Чехии, ему принадлежит 94% крупнейшей энергетической группы в Центральной Европе Energetický a průmyslový Holding, у него также есть доля в Le Monde. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $2,9 млрд. Financial Times называет Кретинского одним из самых влиятельных людей Европы.

Metro AG основана в 1964 г. в Германии. В 2016 г. компания объявила о разделении бизнеса: сеть центров мелкооптовой торговли Metro Cash & Carry и продовольственные гипермаркеты Real объединились в компании под брендом Metro, магазины бытовой техники и электроники Media Markt и Saturn – в компании Ceconomy. На 15.00 мск капитализация компании – 5,3 млрд евро.