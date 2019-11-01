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Основатель «Додо пиццы» объявил о планах открывать кофейни, отели и химчистки

Ведомости
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Сеть пиццерий «Додо пицца» начнет запускать кофейни, суши, пекарни, мини-гостиницы и химчистки. Об этом написал в Facebook основатель сети Федор Овчинников.

По его словам, рост на международных рынках требует времени, а рынок пиццы в России и соседних русскоязычных странах «не такой уж большой». «Мы не сомневаемся, что сможем добиться прорыва на рынке пиццы в Китае и Великобритании, но, для того чтобы начать реальное масштабирование, нам понадобится еще три-четыре года», – отметил он. Все это время компании надо продолжить инвестировать в систему, команду, создание международной структуры, объяснил Овчинников.

Основатель «Додо пиццы» отметил, что в настоящее время компания рассматривает возможность создания сети «кебаб-хаусов» (шаурмы). Согласно идее у этой сети будет мобильное приложение для заказа, клиент сможет изменить рецепт по себя «с гарантиями безопасности и чистоты». «Думаем о сети пекарен, кофеен, суши и вока», – добавил он.

«Додо пицца» может также запустить сеть доступных мини-отелей «с классным стильным дизайном и юзабилити, которые бы управлялись через смартфон», отметил Овчинников. В таких отелях не было бы администраторов, а вместо ключей было бы мобильное приложение, подчеркнул он.

«Додо пицца» готова запускать «новые концепции в розничном бизнесе на базе франчайзинговой платформы Dodo». Она «включает в себя информационную систему Dodo IS, систему поставок, контроля качества, обучения, коммуникации, финансирования роста партнеров-франчайзи и много другое», рассказал бизнесмен. По его словам, компания будет ориентироваться на опыт «Яндекса» в строительстве компании-экосистемы. Но, в отличие от «Яндекса», «Додо пицца» не будет делать «зонтичный» бренд, отметил Овчинников: каждая концепция может иметь собственное имя.

Первое заведение «Додо пицца» открылось в 2011 г. в Сыктывкаре. Сейчас, по собственным данным, у сети 540 пиццерий.

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Титов заявил, что шокирован приговором бизнесмену из «лондонского списка»

Ведомости
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов шокирован решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону, приговорившего бизнесмена Андрея Каковкина к трем годам колонии общего режима, об этом он написал в Facebook. Этот предприниматель стал первым участником так называемого «лондонского списка», вернувшимся в Россию.

«Но что теперь, опускать руки? Да, тяжело. Мы не в карты играем, а с суровой правоохранительной системой работаем. Никто не говорил, что будет легко», – написал Титов. Он отметил, что силовики соблюли гарантии и договоренности, поэтому Каковкин не был арестован до вынесения приговора суда. Бизнес-омбудсмен пообещал и дальше поддерживать предпринимателя и юридически, и информационно. Он добавил, что считает дело Каковкина гражданско-правовым спором. В связи с этим Титов готовит серию писем в прокуратуру.

По словам Титова, из всех вернувшихся в Россию предпринимателей из «лондонского списка» в отношении троих прекращены уголовные дела за отсутствием состава преступления, для 10 человек отменены заочные аресты, один амнистирован. В работе еще 100 обращений от заявителей, по которым ведется работа по включению в «лондонский список», добавил Титов.

В феврале 2018 г. Титов встретился в Лондоне с предпринимателями, уехавшими из России из-за заведенных на них дел. Бизнес-омбудсмен предложил им вернуться в Россию. Список желающих вернуться, в котором оказался и Каковкин, был передан в Кремль. 23 февраля 2019 г. Каковкин вернулся в Россию, его задержали в аэропорту Ростова-на-Дону, но позже отпустили.

В конце октября суд признал Каковкина виновным в мошенничестве. По версии следствия, он вместе с сообщником 11 августа 2015 г. похитил 10 млн руб., принадлежащих одной из коммерческих компаний. Предприниматель не признал вину, его защита обжаловала приговор.

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В рыбопромышленной компании Глеба Франка сменился гендиректор

Ведомости
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Виктор Литвиненко сменил Федора Кирсанова на посту генерального директора Русской рыбопромышленной компании (РРПК), принадлежащей предпринимателю Глебу Франку, говорится в сообщении компании.

В материале отмечается, что Литвиненко – опытный менеджер и уроженец Приморского края. До назначения на пост гендиректора он руководил Дальневосточным дивизионом компании. С 28 октября РРПК закрыла московский офис и перевела управление бизнесом во Владивосток. Разница во времени между московским и приморским офисами затрудняла рабочий процесс, объяснял представитель компании.

Смена адреса регистрации компании и релокация офиса – решение, продиктованное также сокращением административных расходов, добавили в РРПК. Компания намерена в ближайшее время существенно обновить флот, заняться развитием кадрового центра РРПК и выходом на новые рынки сбыта, отмечается в сообщении.

Кирсанов возглавлял компанию с 2018 г., до перехода в РРПК он занимал руководящие должности в «Объединенных машиностроительных заводах», золотодобывающей компании «Полюс», Объединенной судостроительной корпорации. До Кирсанова компанией много лет руководил Андрей Тетеркин, миноритарный акционер РРПК. Его уход источники «Ведомостей» связывали с неудачной реализацией крабового проекта компании.

РРПК в 2011 г. основали брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев и Глеб Франк, зять миллиардера Геннадия Тимченко. Компания объединяет несколько рыбодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. В прошлом году Франк с Воробьевым решили разойтись: в апреле 2018 г. долю Воробьева в компаниях группы выкупил Франк – теперь ему принадлежит 89,95% компании.

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Экономика
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Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Ведомости
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Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях. Ранее о подготовке такого законопроекта говорил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

В ПДД предлагается закрепить новый термин – «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут относится роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок, говорится в документе. Кроме того, появляется новый участник дорожного движения – «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности».

Согласно законопроекту использовать средства индивидуальной мобильности людям старше 14 лет можно будет при езде по велосипедным дорожкам и обочинам дорог со скоростью не больше 60 км/ч. Ездить на СИМ по тротуарам будет запрещено. Исключение – дети до семи лет, которым разрешат ездить на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам в ту же сторону, в которую движутся пешеходы. Разрешенная скорость для велосипедистов и других СИМ в таких случаях составит 20 км/ч. Кроме того, будет разработано несколько дорожных знаков: «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности» и «Лица на средствах индивидуальной мобильности».

О том, что ведомство готовит изменения в ПДД, регламентирующие поведение пользователей электромеханических транспортных средств, стало известно в августе. Ранее московский Центр организации дорожного движения предлагал признать самокаты видом транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев. Пользователи электросамокатов и сигвеев регулярно оказываются на проезжей части, объяснял первый замруководителя организации Александр Ходаков. По его словам, многие водители с трудом адаптируются к поведению райдеров на дороге.

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Недвижимость
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WSJ узнала о покупке сыном Юсуфова офиса в Кремниевой долине за $72 млн

Ведомости
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Deutsche Bank продал дорогостоящую недвижимость в Кремниевой долине в США сыну бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова – бизнесмену Виталию Юсуфову – вопреки возражениям комитета банка по репутационным рискам в США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы и источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, речь идет об одноэтажном офисном комплексе, сделанном в испанском колониальном стиле, с модернистским дизайном середины ХХ в. и дорогими садами. Он был построен в первой половине 1950-х гг. и служил штаб-квартирой издания Sunset Magazine, которым владела корпорация Time. Его площадь – 6,6 акра (около 26 700 кв. м).

Как пишет WSJ, Deutsche Bank приобрел комплекс в 2016 г. в интересах своих клиентов, а в следующем году из-за высоких цен на недвижимость в Кремниевой долине выставил его на продажу. В апреле 2018 г. Виталий Юсуфов выразил намерение купить комплекс через фирму Willow Project LLC, на 100% принадлежащую ему и зарегистрированную в американском штате Делавэр. Он предложил $72 млн наличными с невозвратным депозитом в $15 млн и закрытием в течение 15 рабочих дней.

Deutsche Bank оказался в затруднительном положении, пишет WSJ. Подразделение по управлению активами банка обязано продавать активы по максимально высоким ценам, но топ-менеджеры беспокоились о том, что сделка привлечет внимание нежелательным привлечением российских денег в США. Более того, банк признал Виталия Юсуфова «политически уязвимым человеком».

Несмотря на это, подразделения, отвечающие за контроль над операциями по отмыванию денег, утвердили сделку. Но они посчитали нужным передать информацию о ней комитету Deutsche Bank по репутационным рискам в США. Сомнения, отмечает WSJ, вызывало, в частности, происхождение $72 млн, предложенных Юсуфовым за недвижимость.

Американский комитет отказался согласовать сделку. Он сослался на политический климат, возможность новых санкций против России и материальный риск для банка. Команда, отвечающая на недвижимость в Deutsche Bank, подала апелляцию. В конце апреля глобальной комитет банка по репутационным рискам провел телефонную конференцию. На ней прошло голосование по сделке, в ходе которого шестеро участников из семи проголосовали за то, чтобы ее заключить.

В мае того же года офисный комплекс был передан Willow Project.

Виталий Юсуфов, пишет WSJ, работал в «Газпроме». В 2011 г. он играл ключевую роль в сделке под передаче ВТБ контроля над Банком Москвы. Его отец Игорь Юсуфов занимал должность министра энергетики с 2001 по 2004 г. В разное время входил в советы директоров «Газпрома», «Роснефти», «Транснефти». С 2011 г. занимается частной инвестиционной деятельностью через учрежденную им корпорацию «Энергия».

Ни Юсуфов-старший, ни Юсуфов-младший не ответили на запрос о комментарии.

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Бизнес
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Суд признал банкротом входящую в группу «Сумма» компанию «Глобалэлектросервис»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Глобалэлектросервис», входящую в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда. В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсный управляющий должен отчитаться о проделанной работе до 15 апреля.

Процедура банкротства началась в августе прошлого года по заявлению компании «НТ-ком инжиниринг». В реестр требований кредиторов «Глобалэлектросервиса» включены 54 пункта на сумму 15 млрд руб. Крупнейшими кредиторами являются компания «Инвестор» (около 7,7 млрд руб.) и Агентство по страхованию вкладов (около 2,7 млрд руб.).

Год назад временный управляющий «Глобалэлектросервиса» обратился в суд с требованием привлечь Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и других контролировавших компанию лиц к субсидиарной ответственности. Он потребовал взыскать с них более 17 млрд руб. К рассмотрению этого заявления по существу суд пока не приступил.

Инжиниринговая компания «Глобалэлектросервис» специализируется на строительстве объектов генерации, линий электропередачи, подстанций всех классов напряжения и проектах в сфере энергосбережения и энергоэффективности. Эта компания готовила площадку для строительства 35-тысячного стадиона «Калининград». В 2013 г. «Глобалэлектросервис» получил подряд на 752 млн руб. Но, по утверждению следствия, использовал песок, который не соответствовал техническим требованиям.

В 2014 г. Следственный комитет Калининградской области возбудил уголовное дело о хищении более 500 млн руб. при строительстве стадиона. А в июле этого года по делу были арестованы бывший министр строительства области Амир Кушхов и топ-менеджер «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов. Укреплять грунт пришлось главному подрядчику объекта – «Крокус групп» Араса Агаларова потратила на это более 1 млрд руб., рассказывал человек, близкий к компании.

Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 г. Они обвиняются в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей. Магомеду Магомедову дополнительно предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Предприниматели не считают себя виновными.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

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Политика
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В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад

Ведомости
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Следователи задержали сотрудника охранного предприятия «Святогоръ», который пропустил убийцу в один из детских садов Нарьян-Мара. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Накануне вооруженный ножом мужчина вошел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) и убил шестилетнего мальчика. Подозреваемый был задержан на месте преступления, 1 ноября суд арестовал его на два месяца. На допросе мужчина отказался от дачи показаний. Сразу после задержания он заявил следователям, что убил ребенка, чтобы «сбылось заклинание», про которое он прочитал в книге. Подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.

Как выяснило следствие, мужчина беспрепятственно попал в детский сад. Он пришел во время «тихого часа» и позвонил в домофон. Охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за отца одного из воспитанников, сообщил СКР.

В отношении охранника возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет шесть лет лишения свободы со штрафом до 500 000 руб.

Также следователи возбудили дело о халатности против должностных лиц детского сада «Сказка», которые не смогли обеспечить безопасность воспитанников. По данному делу пока нет задержанных.

Политика
Новости

«Мемориал» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Ведомости
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Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 000 руб. правозащитный центр «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах, заявил «Интерфаксу» председатель совета центра Александр Черкасов. По его словам, «Мемориал» оштрафован за отсутствие маркировки иноагента. Черкасов пообещал обжаловать решение суда.

По его словам, сайт «Мемориала» и страницы центра в соцсетях имеют маркировку. Без маркировки была только страница представительства в Ингушетии. Она не была официальной, «Мемориал» не размещал на ней уникальные материалы. Именно из-за отсутствия маркировки этой страницы суд оштрафовал правозащитный центр.

Ранее, 22 октября, Тверской суд Москвы оштрафовал «Мемориал» на 300 000 руб. также за нарушение закона об иноагентах. Помимо этого штраф в размере 100 000 руб. был выписан предправления организации Яну Рачинскому.

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Политика
Новости

Суд отказался брать с Серебренникова подписку о невыезде

Ведомости
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Мещанский суд Москвы 1 ноября начал повторно рассматривать уголовное дело режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег из «Седьмой студии». На заседании в пятницу рассматривался вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.

Прокурор просил отправить фигурантов дела «Седьмой студии» под подписку о невыезде, поскольку они обвиняются в тяжком преступлении, а ущерб не погашен. Суд не поддержал ходатайство прокурора, отказавшись брать с Серебренникова и других участников дела подписки о невыезде, сообщил корреспондент «Ведомостей».

На заседании продюсер студии Алексей Малобродский напомнил, что предыдущий состав суда два месяца назад отменил меру пресечения. «Мера избыточная, бессмысленная и не имеет под собой никаких оснований», – заявил он. «Не вижу никаких доводов», – согласился с ним другой продюсер – Юрий Итин, отметив, что только начал устраиваться на работу в Ярославле.

Серебренников подчеркнул, что фигуранты дела сами заинтересованы посещать заседания суда, чтобы доказать свою невиновность.

В сентябре Мещанский суд Москвы постановил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру, посчитав, что в обвинительном заключении есть нарушения. Прокуратура оспорила это решение в Мосгорсуде, и тот встал на сторону обвинения. Теперь Мещанский суд приступил к повторному рассмотрению дела в новом составе.

Следствие утверждает, что Серебренников вместе с Малобродским и Итиным похитил 133 млн из 214 млн руб., выделенных в 2011–2014 гг. «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

Во время заседания 1 ноября прокурор повторно огласил обвинительное заключение по делу – оно не изменилось. Серебренников и его коллеги, по версии следствия, с корыстным умыслом создали преступную группу, которая имела единственную цель – хищение бюджетных средств. Подсудимые, действуя по одной и той же схеме, якобы похитили из бюджета страны 133 млн руб.

Всем подсудимым, кроме экс-сотрудницы Министерства культуры Софьи Апфельбаум, обвинение понятно, своей вины фигуранты дела не признают. Апфельбаум заявила, что ей по-прежнему непонятно, в чем ее обвиняют. По ее мнению, обвинительное заключение содержит огромное количество фактических ошибок и неправды.

В конце заседания судья напомнил обвиняемым, что прокурор в любой момент может повторно выйти с ходатайством об избрании меры пресечения. Поэтому фигурантов дела призвали не пропускать заседания.

Серебренников на свободе. Режиссера отпустили из-под домашнего ареста

Экономика
Новости

Акимов подтвердил планы построить новую трассу из Москвы в Казань к 2027 году

Ведомости
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Построить новую автомобильную трассу от Москвы до Казани планируется к 2027 г. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, передает «Интерфакс».

«Эта новая этапность связана не с тем, что мы каким-то образом хотим растянуть себе "удовольствие" строительно-монтажных работ. Это связано с тем, что нам необходимо найти ресурсы на решение другой важной задачи – это приведение действующей трассы М-7 "Волга" в нормативное состояние или ее уширение по меньшей мере до трёхполосного исполнения там, где она имеет двухполосное», – сказал Акимов.

Ранее источники, близкие к транспортному блоку правительства, рассказали «Ведомостям», что премьер Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство дороги. По планам кабинета министров трасса из Москвы до Владимира, как и обход Казани, будет построена до конца 2024 г., а срединный участок – к 2027 г.

Правительство в прошлом году внесло трассу Москва – Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры. Оно намеревалось построить магистраль к 2024 г. Но затем обсуждение проекта зашло на новый круг. В частности, Минфин предлагал обойтись недорогой реконструкцией уже существующих дорог.

Политика
Новости

Суд признал законным включение фонда Навального в реестр иностранных агентов

Ведомости
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Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального к Министерству юстиции с требованием признать незаконным включение в реестр иностранных агентов, сообщает «МБХ медиа» из зала суда.

ФБК был включен в реестр иностранных агентов в начале октября. Одной из причин такого решения стало иностранное финансирование. По данным Минюста, фонд получил около 140 000 руб. от американской компании Star-Doors.Com LLC и испанца Roberto Fabio Monda Cardenas.

Фонд оспорил это решение в суде и потребовал исключить его из реестра иностранных агентов. Юристы ФБК настаивают на том, что фонд не принимал иностранное финансирование: в тот момент, когда оно поступило, его счета были заблокированы в связи с уголовным делом об отмывании денег. Кроме того, средства были возвращены.

Представитель Минюста в суде заявил, что ФБК, несмотря на блокировку счета, все равно мог вернуть деньги или отказаться от них, публично заявив об этом. «Фонд таких действий не предпринял, значит, фонд [деньги] принял», – заявил представитель ведомства. Вернуть деньги ФБК решил только после включения в реестр иностранных агентов, добавил он.

При этом представитель Минюста возразил против предложения обратиться к Альфа-банку и проверить принятие платежа и сведения о плательщиках.

Бизнес
Новости

«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе

Ведомости
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«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина. По его словам, в текущих налоговых условиях проект будет нерентабельным.

«При необходимых для бурения 30 скважинах и применении методов повышения нефтеотдачи в целях наращивания добычи нефти NPV (Net present value, чистая приведенная стоимость) проекта составит минус 10,2 млн евро. При таком сценарии участие компании в проекте будет под вопросом», – пояснил Улитин.

«Зарубежнефть» и Cupet подписали договор на 25 лет на опытно-промышленные работы, доразведку и применение методов роста нефтеотдачи пластов на Бока де Харуко в 2011 г. Договором предусмотрен раздел продукции, что предполагает вложения «Зарубежнефти», являющейся подрядчиком Cupet. Партнеры имеют равные доли в проекте.

В начале октября премьер Дмитрий Медведев посетил с визитом Кубу. Он участвовал в церемонии бурения первой горизонтальной скважины на этом месторождении. По словам Улитина, до 2023 г. должны быть пробурены три скважины. Перед визитом Медведева на Кубу гендиректор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов встречался с властями Кубы и руководством Cupet и обсуждал возможность предоставления проекту льгот, например снижения налога на прибыль с 25 до 15%, продления налоговых каникул, пересмотра формулы определения цены на нефть, продления разрешения на использование средств спецсчета, куда должна быть перечислена задолженность Кубы перед Россией, пояснил Улитин.

Задолженность Кубы перед Россией после списания большей части долга составляет более $1 млрд. Ранее власти двух стран договорились использовать спецсчета для финансирования части работ российских компаний в кубинских проектах.

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