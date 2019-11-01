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Основатель «Додо пиццы» объявил о планах открывать кофейни, отели и химчистки

Сеть пиццерий «Додо пицца» начнет запускать кофейни, суши, пекарни, мини-гостиницы и химчистки. Об этом написал в Facebook основатель сети Федор Овчинников.

По его словам, рост на международных рынках требует времени, а рынок пиццы в России и соседних русскоязычных странах «не такой уж большой». «Мы не сомневаемся, что сможем добиться прорыва на рынке пиццы в Китае и Великобритании, но, для того чтобы начать реальное масштабирование, нам понадобится еще три-четыре года», – отметил он. Все это время компании надо продолжить инвестировать в систему, команду, создание международной структуры, объяснил Овчинников.

Основатель «Додо пиццы» отметил, что в настоящее время компания рассматривает возможность создания сети «кебаб-хаусов» (шаурмы). Согласно идее у этой сети будет мобильное приложение для заказа, клиент сможет изменить рецепт по себя «с гарантиями безопасности и чистоты». «Думаем о сети пекарен, кофеен, суши и вока», – добавил он.

«Додо пицца» может также запустить сеть доступных мини-отелей «с классным стильным дизайном и юзабилити, которые бы управлялись через смартфон», отметил Овчинников. В таких отелях не было бы администраторов, а вместо ключей было бы мобильное приложение, подчеркнул он.

«Додо пицца» готова запускать «новые концепции в розничном бизнесе на базе франчайзинговой платформы Dodo». Она «включает в себя информационную систему Dodo IS, систему поставок, контроля качества, обучения, коммуникации, финансирования роста партнеров-франчайзи и много другое», рассказал бизнесмен. По его словам, компания будет ориентироваться на опыт «Яндекса» в строительстве компании-экосистемы. Но, в отличие от «Яндекса», «Додо пицца» не будет делать «зонтичный» бренд, отметил Овчинников: каждая концепция может иметь собственное имя.

Первое заведение «Додо пицца» открылось в 2011 г. в Сыктывкаре. Сейчас, по собственным данным, у сети 540 пиццерий.