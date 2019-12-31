Huawei нарастила годовой объем продаж на 18 процентов вопреки санкциям США
Годовой объем продаж китайского телекоммуникационного гиганта Huawei вырос в 2019 г. на 18%, до 850 млрд юаней (около $120 млрд или £92,7 млрд). Об этом говорится в новогоднем послании сотрудникам компании от исполнительного директора Huawei Эрика Сюй.
Это ниже, чем предполагала сама компания, но сопоставимо с ростом выручки в 2018 г. , на 21%. В новогоднем послании отмечается, что такие показатели стали возможны «несмотря на согласованные усилия правительства США». «...мы твердо стоим на ногах перед лицом невзгод», — сказал Эрик Сюй.
В мае власти США внесли Huawei и около 70 связанных с ней организаций в санкционный список. Вашингтон считает, что Китай через оборудование для сетей 5G, которые поставляет в том числе и Huawei, занимается шпионажем.
Санкции предусматривают запрет на покупку технологий и оборудования у компаний США, например ОС Android, которую разрабатывает Google. Huawei в свою очередь начала искать альтернативу американскому оборудованию.