Huawei нарастила годовой объем продаж на 18 процентов вопреки санкциям США

Это ниже, чем предполагала сама компания, но сопоставимо с ростом выручки в 2018 г. , на 21%. В новогоднем послании отмечается, что такие показатели стали возможны «несмотря на согласованные усилия правительства США». «...мы твердо стоим на ногах перед лицом невзгод», — сказал Эрик Сюй.