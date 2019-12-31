Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом
Премьер Дмитрий Медведев назвал подписание соглашения о транзите российского газа через территорию Украины компромиссом, «который необходимо было найти».
«Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — написал он на своей странице «ВКонтакте».
Медведев напомнил, что работа над условиями соглашения происходила как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. «Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены», — уточнил Медведев, добавив, что соглашение подписано на условиях, устраивающих все стороны переговорного процесса.
Накануне, 30 декабря пресс-служба «Газпрома» сообщила о подписании пакета документов, позволяющих продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 г. «После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности», – передала пресс-служба слова предправления российской компании Алексея Миллера. Действующий контракт России и Украины истекает 1 января 2020 г.