Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом

Медведев напомнил, что работа над условиями соглашения происходила как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. «Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены», — уточнил Медведев, добавив, что соглашение подписано на условиях, устраивающих все стороны переговорного процесса.