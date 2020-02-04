WSJ: Белый дом участвует в разработке стандартного софта для 5G
Microsoft, Dell и AT&T под эгидой Белого дома разрабатывают программное обеспечение для оборудования сетей 5G, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу. Кураторы проекта настаивают, чтобы американские компании использовали единые стандарты.
Власти США контролируют разработку софта для 5G для того, чтобы противостоять технологиям китайской компании Huawei. Президент США уже наложил запрет на работу Huawei в стране, считая ее угрозой национальной безопасности, и призывает другие страны не прибегать к решениям компании при строительстве сетей 5G. 28 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, несмотря на предупреждения Трампа, допустил работу Huawei над сетями 5G в стране, ограничившись запретами к работе над военными и критическими объектами.
Кадлоу сообщил WSJ, что общая цель проекта Белого дома – «чтобы вся архитектура и инфраструктура 5G в США была сделана американскими фирмами». При этом он допустил, что к строительству сетей 5G в США могут быть допущены европейские телекоммуникационные компании, хорошо представленные на американском рынке, – Nokia и Ericsson.