WSJ: Белый дом участвует в разработке стандартного софта для 5G

Власти США контролируют разработку софта для 5G для того, чтобы противостоять технологиям китайской компании Huawei. Президент США уже наложил запрет на работу Huawei в стране, считая ее угрозой национальной безопасности, и призывает другие страны не прибегать к решениям компании при строительстве сетей 5G. 28 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, несмотря на предупреждения Трампа, допустил работу Huawei над сетями 5G в стране, ограничившись запретами к работе над военными и критическими объектами.