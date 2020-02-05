Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России
Московский завод «Карат» (производитель плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») пригрозил перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания в Минсельхозе, на котором обсуждался этот вопрос. Подлинность документа изданию подтвердил один из участников совещания.
Как следует из протокола, гендиректор «Карата» Евгений Гребнев, выступая в Минсельхозе, предупредил, что у завода не получится установить оборудование для нанесения маркировки на всем производстве. Поэтому в случае введения обязательной маркировки «Карат» рассматривает вопрос о приостановке части производства в России и передаче его партнеру в Белоруссии.
В беседе с РБК Гребнев уточнил, что речь идет только о переносе линий по производству творожных сыров Violette. Гендиректор пояснил, что модернизация действующего производства невозможна, потому что там нет места для дополнительного оборудования. Кроме того, внедрение системы маркировки на производстве потребует инвестиций примерно в 120 000 евро на одну линию, добавил Гребнев.
Оператор маркировки – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – не согласен с гендиректором «Карата». Как отметил ЦРПТ, маркировка может осуществляться тремя способами: первый – печать кодов в типографии, где компания заказывает упаковку, второй – наклеивание этикеток на готовую продукцию, третий – печать кодов на производственной линии на фабрике. Большинство производителей выберут первый или второй способы, которые не требуют переоснащения производственных линий, настаивает ЦРПТ.
Эксперимент по маркировке кодами Data Matrix отдельных видов молочной продукции (молока, сливок, кефира, йогурта, сыров, сливочного масла и т. д.) начался в России с 15 июля 2019 г. Он должен был завершиться 29 февраля 2020 г., однако Минпромторг предложил перенести срок окончания эксперимента на 31 мая. Введение обязательной маркировки запланировано на 1 июня текущего года.