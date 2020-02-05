Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России

В беседе с РБК Гребнев уточнил, что речь идет только о переносе линий по производству творожных сыров Violette. Гендиректор пояснил, что модернизация действующего производства невозможна, потому что там нет места для дополнительного оборудования. Кроме того, внедрение системы маркировки на производстве потребует инвестиций примерно в 120 000 евро на одну линию, добавил Гребнев.