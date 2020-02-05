Нефтяная компания Хотина подала иск к АСВ
Нефтяная компания «Дулисьма» подала исковое заявление к банку «Югра», находящемуся под временным администрированием Агенства по страхованию вкладов (АСВ), следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Финансовых требований «Дулисьма» не предъявляет. Иск, поданный в понедельник 3 февраля, пока не принят к производству. Ранее АСВ подало иск о банкротстве «Дулисьмы», сумма предъявленных требований составила 14,138 млрд руб. и $64,5 млн. Рассмотрение этого иска намечено на 2 марта.
И «Югра», и «Дулисьма» находятся под контролем Александра Хотина, генеральный директор АСВ Юрий Исаев называл нефтяную компанию «основным нефтяным активом» банка (цитата по «Интерфаксу»). В апреле 2019 г., после отправки Хотина под домашний арест, «Югра» объявляла о намерении обанкротить нефтяную компанию.
Банк «Югра» был признан банкротом в сентябре 2018 г. Обязательства банка перед кредиторами оценивались в 194,8 млрд руб. при сумме активов в 34 млрд руб. Сумма страховых выплат составила рекордные в истории России 173 млрд руб.
«Дулисьма» перешла под контроль структур семьи Хориных в 2012 г. Компания является недропользователем Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Месторождение, запасы нефти которого оцениваются в 42 млн тонн, подключено к магистрали Восточная Сибирь – Тихий океан. В 2014 г. «Дулисьма» стала владельцем компании «Иреляхнефть», разрабатывающей месторождения нефти в Западной Якутии, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.