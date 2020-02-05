Минсельхоз исключил риск дефицита чеснока из-за коронавируса
Минсельхоз исключил риск дефицита продуктов, в частности чеснока, из-за эпидемии коронавируса нового типа в Китае, передает ТАСС. В России приличный запас продуктов, пояснил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов. «Наши аграрии справятся с чесноком точно», – сказал он.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) считает, что Россия сможет заместить чеснок из Китая собственной продукцией, а также поставками из других стран, таких как Египет и Узбекистан.
По данным Росстата, в 2018 г. в России было выращено около 212 000 т чеснока, импорт составил 51 000 т. По данным Плодоовощного союза, в 2019 г. в Россию было импортировано 53 000 т.
Ранее отраслевой центр Россельхозбанка заявил о возможном дефиците чеснока из-за коронавируса, так как эту продукции в Россию поставляет Китай.
Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухань 31 декабря. Число зараженных в Китае превысило 24 000 человек, из них почти 500 человек погибли. После лечения домой были выписаны около 900 человек. Заболевание выявили еще в 24 странах, включая Россию, где зафиксировано два случая заражения вирусом – в Тюменской области и Забайкалье.