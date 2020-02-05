Минсельхоз исключил риск дефицита чеснока из-за коронавируса

Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухань 31 декабря. Число зараженных в Китае превысило 24 000 человек, из них почти 500 человек погибли. После лечения домой были выписаны около 900 человек. Заболевание выявили еще в 24 странах, включая Россию, где зафиксировано два случая заражения вирусом – в Тюменской области и Забайкалье.