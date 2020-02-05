Суд пересмотрит вопрос о продлении ареста фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд отметил постановление Басманного суда Москвы, продлившее арест троим фигурантам дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви до 13 февраля, сообщает «Интерфакс». Собеседник агенства уточнил, что ходатайство следователя будет рассмотрено новым составом суда. Пересмотру подлежат дела партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина и директора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова.
Суд первой инстанции не учел, что заключение под стражу фигурантов дел о преступлениях в сфере предпринимательства противоречит Уголовно-процессуальному кодексу, передал позицию судьи Мосгорсуда представитель Baring Vostok. Мосгорсуд, со слов предствителя, отметил, что Басманный суд не проверил должным образом причастность троих фигурантов к совершению преступления.
Абгарян, Зюзин и Владимиров находятся в СИЗО почти год. В конце января уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к новому генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность содержания фигурантов под стражей. Бизнес-омбудсмен считает, что в своих ходатайствах следователь апеллирует к одним и тем же доводам о возможности обвиняемых скрыться от суда.
Фигурантам «дела Baring Vostok» вменяется растрата средств банка «Восточный». Следствие считает, что партнеры добились выдачи невозвратного кредита Первому коллекторскому бюро в декабре 2015 г.