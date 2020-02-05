Суд пересмотрит вопрос о продлении ареста фигурантов дела Baring Vostok

Абгарян, Зюзин и Владимиров находятся в СИЗО почти год. В конце января уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к новому генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность содержания фигурантов под стражей. Бизнес-омбудсмен считает, что в своих ходатайствах следователь апеллирует к одним и тем же доводам о возможности обвиняемых скрыться от суда.