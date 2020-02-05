Alibaba запустила онлайн-платформу для закупки средств против коронавируса

Коронавирус нового типа к настоящему времени отмечен у более чем 24 000 человек по всему миру. В России подтверждено два случая заболевания – в Забайкальском крае и Тюменской области. 28 января мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице достаточно медицинских средств защиты, однако к февралю представители аптечных сетей объявили о проблемах с предложением. Во вторник «Коммерсантъ» сообщал, что из-за возросшего спроса российские оптовики подняли цены на медицинские маски до восьми раз. Минпромторг начал работу над проектом нормативно-правового акта, ограничивающего экспорт средств защиты из России, говорят источники издания.