FT: Коронавирус может убить 3% мирового потребления нефти
Руководители китайских энергетических компаний прогнозируют, что из-за коронавируса потребление нефти в стране может упасть в феврале на 25%, пишет Financial Times. По оценкам топ-менеджеров ряда крупнейших нефтеперерабатывающих компаний страны, спрос сократится на 3,2 млн баррелей в сутки по сравнению с февралем 2019 г., пишет газета.
По данным международного энергетического агентства, в феврале прошлого года среднесуточное потребление нефти в Китае составило чуть менее 13 млн баррелей.
Такое падение эквивалентно более чем 3% мирового суточного потребления нефти, которое составляет около 100 млн баррелей. «Учитывая, что экономика [Китая] практически остановилась», вероятность сокращения среднесуточного спроса на 3–4 млн баррелей в феврале «очень высока», приводит FT мнение Михаля Мейдана из Оксфордского института энергетических исследований: «Промышленное производство упало, пассажиропоток сократился на 70%, грузоперевозки – на 50%. Фактически все стоит по крайней мере две недели».
Топ-менеджер одной китайской нефтеперерабатывающей компании сказал FT, что даже если эпидемия достигнет пика в ближайшие недели, в марте спрос на нефть в Китае все равно будет по крайней мере на 10% ниже, чем годом ранее. BP на этой неделе предупредила, что в среднем за год эпидемия может отнять у мирового спроса 300 000–500 000 баррелей в сутки. Chevron на прошлой неделе дала оценку в 200 000 баррелей.
Из-за распространения коронавируса цены на нефть Brent, достигавшие на торгах 8 января $71,75 за баррель, упали ниже $55, на рынке начался медвежий тренд (так обычно определяется падение более чем на 20%). Представители стран ОПЕК+ на этой неделе обсуждают возможность нового сокращения добычи, чтобы стабилизировать рынок. В среду к 20.30 мск баррель Brent стоил $56,08.