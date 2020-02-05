FT: Коронавирус может убить 3% мирового потребления нефти

Топ-менеджер одной китайской нефтеперерабатывающей компании сказал FT, что даже если эпидемия достигнет пика в ближайшие недели, в марте спрос на нефть в Китае все равно будет по крайней мере на 10% ниже, чем годом ранее. BP на этой неделе предупредила, что в среднем за год эпидемия может отнять у мирового спроса 300 000–500 000 баррелей в сутки. Chevron на прошлой неделе дала оценку в 200 000 баррелей.