Sanofi продаст на фондовом рынке 20% акций американской Regeneron

«Мы не должны быть пассивным инвестором в другую компанию. Для нас это большая возможность перераспределить капитал, чтобы сделать хороший вклад в науку», — отметил в интервью FT Пол Хадсон. Американская и французская компании сотрудничают в исследования и маркетинге с 2003 г. Они будут продолжать работать вместе и после планируемых сделок с акциями. В частности, компании совместно владеют правами на препарат от экземы Dupixent и лекарство от ревматоидного артрита Kevzara, которые также используется для лечения COVID-19. Хадсон рассказал, что денежные средства от выхода из капитала Regeneron пойдут на стимулирование исследований и разработок новых лекарств Sanofi и могут включать в себя новые приобретения, подобные покупке в декабре 2019 г. биотех-кампании Synthorx (США, Кадифорния) за $2,5 млрд.