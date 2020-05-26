Sanofi продаст на фондовом рынке 20% акций американской Regeneron
Французская Sanofi планирует продать на фондовом рынке 20% долю в американской биотех-компании Regeneron. Пакет акций, предлагаемый к продаже, оценивается в $12,1 млрд. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на гендиректора французской фармацевтической компании Пола Хадсона.
Компания проведет андеррайтинговое публичное предложение в Нью-Йорке, начиная со вторника, 26 мая. Sanofi заявила, что намерена продать около 12,8 млн акций Regeneron из общего числа 23,2 млн. Если на акции будет достаточный спрос, то дополнительно может быть продано еще 10% от первого размещения, то есть 1,28 млн акций. В свою очередь американская Regeneron намеревается после завершения публичного размещения выкупить свои акции на сумму $5 млрд с помощью собственных средства ($3,5 мдрд) и кредита от Goldman Sachs. По данным Dealogic, это будет самое крупное публичное предложение акций в здравоохранении за всю историю. После двух этапов сделки у Sanofi останется около 400 000 акций компании.
«Мы не должны быть пассивным инвестором в другую компанию. Для нас это большая возможность перераспределить капитал, чтобы сделать хороший вклад в науку», — отметил в интервью FT Пол Хадсон. Американская и французская компании сотрудничают в исследования и маркетинге с 2003 г. Они будут продолжать работать вместе и после планируемых сделок с акциями. В частности, компании совместно владеют правами на препарат от экземы Dupixent и лекарство от ревматоидного артрита Kevzara, которые также используется для лечения COVID-19. Хадсон рассказал, что денежные средства от выхода из капитала Regeneron пойдут на стимулирование исследований и разработок новых лекарств Sanofi и могут включать в себя новые приобретения, подобные покупке в декабре 2019 г. биотех-кампании Synthorx (США, Кадифорния) за $2,5 млрд.
Как отмечает газета, публичное размещение происходит в период, когда акции Regeneron торгуются вблизи рекордных максимумов. В 2019 г. они выросли в цене на 82% и котировались на 4,5% выше индекса S&P 500 в тот же период. Инвесторы также положительно отреагировали на планы Хадсона в отношении компании Sanofi, они выросли на 11% в цене с момента, как он стал гендиректором компании. Во Франции Хадсон был вызван на встречу с президентом Эммануэлем Макроном, после того, как предположил, что США могут получить доступ к вакцине от коронавирусной инфекции, разработку которой финансировало французское правительство.
Над вакциной Sanofi работает в партнерстве с британской GSK. Они собираются начать тестирование на людях во втором полугодии 2020 г. и выпустить препарат во второй половине 2021 г. Гендиректор Sanofi Пол Хадсон в интервью Bloomberg заявил, что правительство США имеет право на самый крупный предзаказ, поскольку оно инвестировало в разработку $30 млн. После выхода статьи Sanofi попросила Bloomberg уточнить, что США получат вакцины местного производства, а Европа и остальной мир – те, что выпускаются в других странах.