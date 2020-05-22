Руководители Moderna заработали $25 млн на новостях о вакцине от коронавируса
Два топ-менеджера биотехнической компании Moderna, финансовый директор Лоренс Ким и главный медицинский специалист Тэл Закс, заработали $25 млн на продаже акций Moderna после новостей об успешном тестировании вакцины от коронавируса. Об этом сообщает CNN Business по данным отчетов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Moderna занимается разработкой вакцины от COVID-19 на основе матричной РНК. 18 мая компания заявила, что испытания на восьми добровольцах показали способность вакцины стимулировать иммунитет. В этот же день Ким исполнил опционы на $3 млн и продал их за $19,8 млн. На следующий день Закс исполнил опционы на $1,5 млн и немедленно продал акции за $9,7 млн. Таким образом, руководители совместно выпустили на рынок акции на $29,5 млн. Ким и Закс совершили сделки по правилу 10b5-1 SEC, которое позволяет запланировать их с соблюдением законодательства об инсайдерской торговле.
Акции Moderna на бирже Nasdaq 18 мая достигали цены в $87 за бумагу, рост капитализации с начала февраля составил $17 млрд. На следующий день, после сообщений о том, что опубликованной Moderna информации может быть недостаточно для оценки эксперимента, цена снизилась до $71,67. На 22.41 мск акции компании продавались по $69.