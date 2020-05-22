Руководители Moderna заработали $25 млн на новостях о вакцине от коронавируса

Moderna занимается разработкой вакцины от COVID-19 на основе матричной РНК. 18 мая компания заявила, что испытания на восьми добровольцах показали способность вакцины стимулировать иммунитет. В этот же день Ким исполнил опционы на $3 млн и продал их за $19,8 млн. На следующий день Закс исполнил опционы на $1,5 млн и немедленно продал акции за $9,7 млн. Таким образом, руководители совместно выпустили на рынок акции на $29,5 млн. Ким и Закс совершили сделки по правилу 10b5-1 SEC, которое позволяет запланировать их с соблюдением законодательства об инсайдерской торговле.