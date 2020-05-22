Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Руководители Moderna заработали $25 млн на новостях о вакцине от коронавируса

Ведомости

Два топ-менеджера биотехнической компании Moderna, финансовый директор Лоренс Ким и главный медицинский специалист Тэл Закс, заработали $25 млн на продаже акций Moderna после новостей об успешном тестировании вакцины от коронавируса. Об этом сообщает CNN Business по данным отчетов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Moderna занимается разработкой вакцины от COVID-19 на основе матричной РНК. 18 мая компания заявила, что испытания на восьми добровольцах показали способность вакцины стимулировать иммунитет. В этот же день Ким исполнил опционы на $3 млн и продал их за $19,8 млн. На следующий день Закс исполнил опционы на $1,5 млн и немедленно продал акции за $9,7 млн. Таким образом, руководители совместно выпустили на рынок акции на $29,5 млн. Ким и Закс совершили сделки по правилу 10b5-1 SEC, которое позволяет запланировать их с соблюдением законодательства об инсайдерской торговле.

Акции Moderna на бирже Nasdaq 18 мая достигали цены в $87 за бумагу, рост капитализации с начала февраля составил $17 млрд. На следующий день, после сообщений о том, что опубликованной Moderna информации может быть недостаточно для оценки эксперимента, цена снизилась до $71,67. На 22.41 мск акции компании продавались по $69.

Ранее по теме: Вакцина от коронавируса стала яблоком раздора
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных