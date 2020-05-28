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«Вкусвилл» открыл первый магазин за границей

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Продовольственная сеть «Вкусвилл» открыла первый магазин за границей – в Амстердаме, говорится в сообщении компании. Магазин работает под вывеской «VkusVill», сейчас в нем ассортимент из примерно 150 товаров местного производства. В магазине работают четыре человека, которые встречают покупателей, расширяют ассортимент и занимаются рекламой.

«Мы открыли магазин в Амстердаме, потому что там быстро нашлась команда, разделяющая наши ценности и концепцию», – рассказал основатель компании Андрей Кривенко.

В начале феврале «Вкусвилл» зарегистрировал компанию Vkusvill Netherlands B.V. Представитель «Вкусвилла» тогда говорил «Ведомостям», что компания готовится к открытию магазинов в Европе.

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В сентябре 2019 г. Кривенко в интервью агентству Reuters рассказывал о планах открыть магазины за рубежом. Среди возможных стран он называл Францию, Нидерланды и Китай. Компания рассматривала Голландию для экспансии, так как бизнес-модель «Вкусвилла» как раз голландская, говорил бизнесмен.

На конец 2019 г. сеть объединяла более 1200 магазинов. Выручка компании в прошлом году увеличилась в 1,5 раза – до $1,28 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных