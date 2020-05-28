«Вкусвилл» открыл первый магазин за границей
Продовольственная сеть «Вкусвилл» открыла первый магазин за границей – в Амстердаме, говорится в сообщении компании. Магазин работает под вывеской «VkusVill», сейчас в нем ассортимент из примерно 150 товаров местного производства. В магазине работают четыре человека, которые встречают покупателей, расширяют ассортимент и занимаются рекламой.
«Мы открыли магазин в Амстердаме, потому что там быстро нашлась команда, разделяющая наши ценности и концепцию», – рассказал основатель компании Андрей Кривенко.
В начале феврале «Вкусвилл» зарегистрировал компанию Vkusvill Netherlands B.V. Представитель «Вкусвилла» тогда говорил «Ведомостям», что компания готовится к открытию магазинов в Европе.
В сентябре 2019 г. Кривенко в интервью агентству Reuters рассказывал о планах открыть магазины за рубежом. Среди возможных стран он называл Францию, Нидерланды и Китай. Компания рассматривала Голландию для экспансии, так как бизнес-модель «Вкусвилла» как раз голландская, говорил бизнесмен.
На конец 2019 г. сеть объединяла более 1200 магазинов. Выручка компании в прошлом году увеличилась в 1,5 раза – до $1,28 млрд.