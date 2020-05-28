«Вкусвилл» открыл первый магазин за границей

Продовольственная сеть «Вкусвилл» открыла первый магазин за границей – в Амстердаме, говорится в сообщении компании. Магазин работает под вывеской «VkusVill», сейчас в нем ассортимент из примерно 150 товаров местного производства. В магазине работают четыре человека, которые встречают покупателей, расширяют ассортимент и занимаются рекламой.