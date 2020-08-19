Новак заявил о хрупком состоянии рынка нефти
Рынок нефти находится в хрупком состоянии после того, как стабилизировался вслед за спадом, заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
«Рынок еще сегодня достаточно хрупок, и впереди еще много неопределенностей и, возможно, "черных лебедей».- сказал министр. При этом Новак отметил, что процент исполнения сделки ОПЕК+ в июле составил 95%, что является «достойным показателем". Однако несмотря на положительные результаты в последние месяцы, "нельзя останавливаться на достигнутых успехах".
Рынок остается волатильным, и мы должны обеспечивать полное исполнение сделки. Как никогда надо ответственно подойти к исполнению договоренностей и "держать руку на пульсе", — сказал министр.
В июне Новак говорил, что мировой рынок нефти может достичь баланса к концу 2020 г. или к середине 2021-го с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире. В то же время в середине августа ОПЕК допустила, что вторая волна коронавируса может вновь привести к переполнению хранилищ и обвалу рынка.
Новое соглашение ОПЕК+ было подписано 12 апреля, после того, как рынок нефти обрушился из-за ценовой войны и спада потребления в связи с коронавирусом. Согласно апрельскому соглашению с начала мая страны начали сокращать добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца, затем это условие было продлено и на июль. С августа объем сокращений снизился до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.