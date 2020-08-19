Новак заявил о хрупком состоянии рынка нефти

Новое соглашение ОПЕК+ было подписано 12 апреля, после того, как рынок нефти обрушился из-за ценовой войны и спада потребления в связи с коронавирусом. Согласно апрельскому соглашению с начала мая страны начали сокращать добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца, затем это условие было продлено и на июль. С августа объем сокращений снизился до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.