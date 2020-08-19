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Новак заявил о хрупком состоянии рынка нефти

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Рынок нефти находится в хрупком состоянии после того, как стабилизировался вслед за спадом, заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

«Рынок еще сегодня достаточно хрупок, и впереди еще много неопределенностей и, возможно, "черных лебедей».- сказал министр. При этом Новак отметил, что процент исполнения сделки ОПЕК+ в июле составил 95%, что является «достойным показателем". Однако несмотря на положительные результаты в последние месяцы, "нельзя останавливаться на достигнутых успехах".

Рынок остается волатильным, и мы должны обеспечивать полное исполнение сделки. Как никогда надо ответственно подойти к исполнению договоренностей и "держать руку на пульсе", — сказал министр.

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В июне Новак говорил, что мировой рынок нефти может достичь баланса к концу 2020 г. или к середине 2021-го с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире. В то же время в середине августа ОПЕК допустила, что вторая волна коронавируса может вновь привести к переполнению хранилищ и обвалу рынка.

Новое соглашение ОПЕК+ было подписано 12 апреля, после того, как рынок нефти обрушился из-за ценовой войны и спада потребления в связи с коронавирусом. Согласно апрельскому соглашению с начала мая страны начали сокращать добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца, затем это условие было продлено и на июль. С августа объем сокращений снизился до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных