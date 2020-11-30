«Сбер» рассматривает IPO входящих в его экосистему проектов
«Сбер» рассматривает варианты IPO компаний своей экосистемы, но в ближайшем будущем хочет сохранять контроль над ними, заявил председатель правления банка Герман Греф в ходе «Дня инвестора».
«Мы рассматриваем монетизацию через IPO наших бизнесов. Вопрос выбора момента остается пока открытым: мы хотим продавать бизнес уже в достаточно зрелом состоянии, когда мультипликаторы являются оптимальными для стоимости с точки зрения продажи и являются выгодными для наших акционеров», — сказал Греф (цитата по «Прайм»).
Ранее агенство Reuters сообщило со ссылкой на два источника, близких к набсовету банка, о том, что экосистема Сбербанка не принесет ощутимой прибыли раньше 2030 года, Сейчас доля экосистемы не превышает 1% в выручке группы, добавил собеседник агентства.
По словам источника, это следует из прогноза топ-менеджмента Сбербанка. Прогноз потребовали предоставить некоторые члены набсовета, поскольку до этого момента Сбербанк избегал оценок потенциального срока окупаемости.