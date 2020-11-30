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«Сбер» рассматривает IPO входящих в его экосистему проектов

Ведомости

«Сбер» рассматривает варианты IPO компаний своей экосистемы, но в ближайшем будущем хочет сохранять контроль над ними, заявил председатель правления банка Герман Греф в ходе «Дня инвестора». 

«Мы рассматриваем монетизацию через IPO наших бизнесов. Вопрос выбора момента остается пока открытым: мы хотим продавать бизнес уже в достаточно зрелом состоянии, когда мультипликаторы являются оптимальными для стоимости с точки зрения продажи и являются выгодными для наших акционеров», — сказал Греф (цитата по «Прайм»). 

Ранее агенство Reuters сообщило со ссылкой на два источника, близких к набсовету банка, о том, что экосистема Сбербанка не принесет ощутимой прибыли раньше 2030 года, Сейчас доля экосистемы не превышает 1% в выручке группы, добавил собеседник агентства.

По словам источника, это следует из прогноза топ-менеджмента Сбербанка. Прогноз потребовали предоставить некоторые члены набсовета, поскольку до этого момента Сбербанк избегал оценок потенциального срока окупаемости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных