«Сбер» рассматривает IPO входящих в его экосистему проектов

Ранее агенство Reuters сообщило со ссылкой на два источника, близких к набсовету банка, о том, что экосистема Сбербанка не принесет ощутимой прибыли раньше 2030 года, Сейчас доля экосистемы не превышает 1% в выручке группы, добавил собеседник агентства.