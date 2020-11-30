«Сбер» купит мажоритарную долю в «Сбермаркете»
«Сбер» приобретет мажоритарную долю в сервисе доставки продуктов «Сбермаркет», который был создан на базе онлайн-сервиса доставки продуктов Instamart. Об этом сообщил первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис на презентации новой стратегии экосистемы «Сбера» — «День инвестора». «Сбер» инвестирует в развитие сервиса, включая кэш-ин и кэш-аут, порядка 12 млрд руб. Основная доля средств пойдет на развитие бизнеса, отметил Хасис.
«Я хотел бы анонсировать: мы приняли решение приобрести мажоритарную долю в «СберМаркете», остальные доли останутся у основателей, менеджмента и миноритарных акционеров», — сказал Хасис.
Сервис доставки продуктов Instamart в 2013 г. создали бывшие аналитики Петр Федченков и Андрей и Дмитрий Жулины. Сервис позволяет заказывать онлайн продукты из магазинов, например Metro Cash & Carry или «Ашана». Среди инвесторов проекта на первом раунде были основатель Qiwi Сергей Солонин, Mail.ru Group (MRG), бывший президент «Дикси» Илья Якубсон, а ныне директор проекта «жестких» дискаунтеров «Чижик» X5 Retail Group, Gazprom Media Partners и др. Лев Хасис инвестировал в Instamart в начале 2018 г., а затем доинвестировал весной 2019 г. еще 500 млн руб. Доля фирмы Хасиса в материнской кипрской компании Instamart была крупнейшей и составляла 38,6%. В августе 2019 г. компания объявила о вхождении серсиса в экосистему «Сбера». Для исключения конфликта интересов при вхождении сервиса в экосистему, был принято решение о конвертации доли Хасиса (38,6%) в Instamart в долю в фонде SBT Venture Fund II с инвестициями Сбербанка. В результате сделки Хасис стал одним из инвесторов фонда, а SBT Venture Fund II – акционером в Instamart. Затем в сентябре 2019 г. на технологической и операционной платформе Instamart был запущен «Сбермаркет». В конце прошлого года «Сбермаркет» вошел в созданное совместное предприятие «Сбера» и MRG, в который также вошли сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, доля в «Самокате и «Кухне на районе».
В ноябре 2020 г. газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что «Сбер» и MRG обсуждают раздел активов в рамках созданного ими в СП. Эту информацию подтверждали два источника «Ведомостей», близких к обеим компаниям. У компаний могли возникнуть «управленческие и культурные разногласия, которые могут привести к их «разводу». В частности, по данным издания, разногласия мог вызвать вопрос, на чьей основе выстраивать общую экосистему — финансовой сети «Сбера» или соцсети «ВКонтакте», которая принадлежит Mail.ru Group. Помимо прочего, «Сбер» недоволен отсутствием реального влияния на дела группы из-за ее сложной управленческой структуры, сообщало издание.
Пресс-секретарь Mail.ru Group Сергей Лучин сообщал «Ведомостям», что компания вместе со «Сбером» выстраивает «две самостоятельные экосистемы», поэтому «можем конкурировать в некоторых нишах, что нисколько не противоречит совместному паритетному развитию активов вокруг фудтеха и транспорта», — сказал он. Представитель «Сбера» сообщал «Ведомостям», что компании, созданные в рамках СП «успешно развиваются, и мы убеждены, станут лидерами своих индустрий».