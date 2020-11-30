«Сбер» купит мажоритарную долю в «Сбермаркете»

Сервис доставки продуктов Instamart в 2013 г. создали бывшие аналитики Петр Федченков и Андрей и Дмитрий Жулины. Сервис позволяет заказывать онлайн продукты из магазинов, например Metro Cash & Carry или «Ашана». Среди инвесторов проекта на первом раунде были основатель Qiwi Сергей Солонин, Mail.ru Group (MRG), бывший президент «Дикси» Илья Якубсон, а ныне директор проекта «жестких» дискаунтеров «Чижик» X5 Retail Group, Gazprom Media Partners и др. Лев Хасис инвестировал в Instamart в начале 2018 г., а затем доинвестировал весной 2019 г. еще 500 млн руб. Доля фирмы Хасиса в материнской кипрской компании Instamart была крупнейшей и составляла 38,6%. В августе 2019 г. компания объявила о вхождении серсиса в экосистему «Сбера». Для исключения конфликта интересов при вхождении сервиса в экосистему, был принято решение о конвертации доли Хасиса (38,6%) в Instamart в долю в фонде SBT Venture Fund II с инвестициями Сбербанка. В результате сделки Хасис стал одним из инвесторов фонда, а SBT Venture Fund II – акционером в Instamart. Затем в сентябре 2019 г. на технологической и операционной платформе Instamart был запущен «Сбермаркет». В конце прошлого года «Сбермаркет» вошел в созданное совместное предприятие «Сбера» и MRG, в который также вошли сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, доля в «Самокате и «Кухне на районе».