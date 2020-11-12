«Сбер» и Mail.ru Group обсуждают раздел активов

«Сбер» и Mail.ru Group объявили о создании СП в июле прошлого года. От Mail.ru Group в СП вошли сервис доставки еды Delivery Club и доля в сервисе заказа такси «Ситимобил», от банка — доля в сервисе Foodplex. Представитель «Сбера» также уточнил, что в СП входит еще и «Самокат» и «Кухня на районе». Участники заявляли, что СП должно стать «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта. У Mail.ru Group (MRG) и Сбербанка в нем по 50% доли. Компании тогда планировали инвестировать до 64 млрд руб., если за 12 месяцев после сделки компания достигнет целевых показателей. При этом же условии стоимость новой компании, по оценкам ее будущих участников, может превысить 100 млрд руб. СП «Сбера» и MRG будет, в первую очередь, конкурировать с «Яндексом», констатировали тогда «Ведомостям» аналитики «ВТБ капитала». Источник, близкий к одному из участников сделки Сбербанка и MRG, говорил, что их альянс предполагает создание сильного конкурента сервисам «Яндекса». Однако, вошедшие в СП компании не принесли прибыли в 2019 г. несмотря на рост выручки: Delivery Club показал убыток в 6,5 млрд руб. до вычета налогов, «Ситимобил» также получил убыток в 7,4 млрд руб. по итогам прошлого года.