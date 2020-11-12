«Сбер» и Mail.ru Group обсуждают раздел активовУ сторон могут существовать разногласия относительно создания общей экосистемы
«Сбер» и Mail.ru Group обсуждают раздел активов в рамках созданного ими в прошлом году совместного предприятия (СП), специализирующегося на перевозке пассажиров и доставке еды, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. У компаний могли возникнуть «управленческие и культурные разногласия, которые могут привести к их «разводу».
В частности, по данным издания, разногласия мог вызвать вопрос, на чьей основе выстраивать общую экосистему — финансовой сети «Сбера» или соцсети «ВКонтакте», которая принадлежит Mail.ru Group. Источники издания говорят, что Mail.ru настаивает на собственной основе выстраивания экосистемы, в свою очередь, «Сбер» не согласен с данной позицией.
Информацию о том, что на данный момент ведется неофициальное обсуждение о разделе активов подтвердили «Ведомостям» два человека из компаний, входящих в СП «Сбера» и Mail.ru Group. По словам одного из собеседников, обсуждение ведется пока не на официальном уровне, никаких соглашений или официальных тому подтверждений подписано не было. О сложившихся разногласиях в отношениях «Сбера» и Mail.ru также знает источник «Ведомостей», близкий к одной из компаний. «Сбер», купивший 36% в совладельце Mail.ru Group «МФ Технологии» (дают право на 20,6% голосов), недоволен отсутствием реального влияния на дела группы из-за ее сложной управленческой структуры, пишет издание.
Пресс-секретарь Mail.ru Group Сергей Лучин сообщил «Ведомостям», что компания вместе со «Сбером» выстраивает «две самостоятельные экосистемы», поэтому «можем конкурировать в некоторых нишах, что нисколько не противоречит совместному паритетному развитию активов вокруг фудтеха и транспорта», — сказал он. Представитель «Сбера» сообщил «Ведомостям», что компании, созданные в рамках СП «успешно развиваются, и мы убеждены, станут лидерами своих индустрий».
«Сбер» и Mail.ru Group объявили о создании СП в июле прошлого года. От Mail.ru Group в СП вошли сервис доставки еды Delivery Club и доля в сервисе заказа такси «Ситимобил», от банка — доля в сервисе Foodplex. Представитель «Сбера» также уточнил, что в СП входит еще и «Самокат» и «Кухня на районе». Участники заявляли, что СП должно стать «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта. У Mail.ru Group (MRG) и Сбербанка в нем по 50% доли. Компании тогда планировали инвестировать до 64 млрд руб., если за 12 месяцев после сделки компания достигнет целевых показателей. При этом же условии стоимость новой компании, по оценкам ее будущих участников, может превысить 100 млрд руб. СП «Сбера» и MRG будет, в первую очередь, конкурировать с «Яндексом», констатировали тогда «Ведомостям» аналитики «ВТБ капитала». Источник, близкий к одному из участников сделки Сбербанка и MRG, говорил, что их альянс предполагает создание сильного конкурента сервисам «Яндекса». Однако, вошедшие в СП компании не принесли прибыли в 2019 г. несмотря на рост выручки: Delivery Club показал убыток в 6,5 млрд руб. до вычета налогов, «Ситимобил» также получил убыток в 7,4 млрд руб. по итогам прошлого года.
«Сбер» был давним партнером «Яндекса». В 2009 г. госбанк купил «золотую акцию» интернет-компании за 1 евро и получил право блокировать сделки с крупными пакетами ее акций. Греф в 2014 г. вошел в совет директоров «Яндекса» в качестве неисполнительного директора. У компаний было совместное предприятие в сфере онлайн-торговли – «Яндекс.Маркет». «Сбер» владел 75% «Яндекс.Денег». В июне этого года компании объявили о разделе активов. Госбанк стал единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю примерно за 2,4 млрд руб., а «Яндекс» выкупил долю госбанка (45%) в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру».
У Mail.ru Group есть еще одно СП — с Alibaba, «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций - AliExpress Russia. Оно было создано в октябре 2019 г. По условиям соглашения, вклад Mail.ru Group в СП должен был включать в себя его бизнес электронной коммерции Pandao, а также вложения в размере $182 млн. Взнос в размере $100 млн по закрытии сделки и оставшаяся часть суммы подлежала выплате в течение следующих 12 месяцев. AliExpress Russia занимается не только электронной коммерцией, но и планирует создать совместный бизнес в сфере платежных систем. По данным Data Insight на 2019 г., маркетплейс входит в десятку крупнейших онлайн-ретейлеров России с годовым оборотом 35,9 млрд руб. Ежемесячная аудитория AliExpress в России — более 25 млн пользователей.