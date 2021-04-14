Дворкович заявил о росте стоимости продукции компаний «Сколково» в пандемию
Стоимость продукции компаний-резидентов «Сколково» увеличилась примерно на треть по итогам 2020 г., хотя ожидалось падение спроса, заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
«По итогам прошлого года продукция сколковских компаний, а у нас их сегодня почти три тысячи, выросла в объемах примерно на треть», — сказал он на Красноярском экономическом форуме. Он назвал этот темп роста абсолютно соответствующим предыдущим периодам и уникальным для года пандемии.
«Мы абсолютно ничего не потеряли. Мы приобрели», — подчеркнул Дворкович, указав, что «сколковские» компании стали лидерами в таких сферах, как онлайн-образование, диагностика с использованием искусственного интеллекта, дистанционный мониторинг опасных и инфраструктурных объектов, автоматизация производства, кибербезопасность. «Считаю, что и для наших "сколковских" компаний, и для «Сколково», и для всего инновационного рынка России это огромный успех», — добавил Дворкович.
Ранее Дворкович в интервью «Ведомостям» рассказал, как развивается крупнейший инновационный парк Восточной Европы, чего уже удалось добиться и как повлияет на «Сколково» реформа институтов развития.