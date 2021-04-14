Дворкович заявил о росте стоимости продукции компаний «Сколково» в пандемию

«По итогам прошлого года продукция сколковских компаний, а у нас их сегодня почти три тысячи, выросла в объемах примерно на треть», — сказал он на Красноярском экономическом форуме. Он назвал этот темп роста абсолютно соответствующим предыдущим периодам и уникальным для года пандемии.