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Дворкович заявил о росте стоимости продукции компаний «Сколково» в пандемию

Ведомости

Стоимость продукции компаний-резидентов «Сколково» увеличилась примерно на треть по итогам 2020 г., хотя ожидалось падение спроса, заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«По итогам прошлого года продукция сколковских компаний, а у нас их сегодня почти три тысячи, выросла в объемах примерно на треть», — сказал он на Красноярском экономическом форуме. Он назвал этот темп роста абсолютно соответствующим предыдущим периодам и уникальным для года пандемии.

«Мы абсолютно ничего не потеряли. Мы приобрели», — подчеркнул Дворкович, указав, что «сколковские» компании стали лидерами в таких сферах, как онлайн-образование, диагностика с использованием искусственного интеллекта, дистанционный мониторинг опасных и инфраструктурных объектов, автоматизация производства, кибербезопасность. «Считаю, что и для наших "сколковских" компаний, и для «Сколково», и для всего инновационного рынка России это огромный успех», — добавил Дворкович.

Ранее Дворкович в интервью «Ведомостям» рассказал, как развивается крупнейший инновационный парк Восточной Европы, чего уже удалось добиться и как повлияет на «Сколково» реформа институтов развития.

Ранее по теме: Аркадий Дворкович: «Венчурный рынок пока не будет большим»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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