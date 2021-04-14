«Тинькофф» сообщил о подорожании майских туров по России на 25%

Сравниваются такие популярные у россиян направления внутреннего туризма, как Адлер, Сочи, Ялта, Санкт-Петербург и Калининград. «По сравнению с маем 2019 года цены на те же направления выросли в среднем на 20—25% — это обусловлено меньшим числом открытых направлений и динамикой курсов валют», — говорится в исследовании. Больше всего за два года подорожал отдых в Сочи (на 112%), меньше всего — в Калининграде. Из зарубежных направлений с 2019 г. больше всего выросла стоимость майского отдыха в Абхазии — на 79%.