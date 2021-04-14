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«Тинькофф» сообщил о подорожании майских туров по России на 25%

Ведомости

По сравнению с «допандемийным» маем 2019 г. стоимость туров на юг России, в Калининград и в Санкт-Петербург выросла в среднем на 25%, следует из исследования «Тинькофф Путешествий» и «Травелаты», которое есть у «Ведомостей».

Сравниваются такие популярные у россиян направления внутреннего туризма, как Адлер, Сочи, Ялта, Санкт-Петербург и Калининград. «По сравнению с маем 2019 года цены на те же направления выросли в среднем на 20—25% — это обусловлено меньшим числом открытых направлений и динамикой курсов валют», — говорится в исследовании. Больше всего за два года подорожал отдых в Сочи (на 112%), меньше всего — в Калининграде. Из зарубежных направлений с 2019 г. больше всего выросла стоимость майского отдыха в Абхазии — на 79%.

По сравнению с нынешним апрелем стоимость туров выросла, соответственно, в среднем на 15—20%, в Санкт-Петербург — практически в два раза, а Абхазия — на 84%.

До 12 апреля, когда правительство объявило об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля, это зарубежное направление было самым популярным на майские праздники — туда планировали уехать 54% путешественников из тех, кто хотел отдохнуть за границей. «После закрытия Турции на 25% вырос спрос на зарубежные туры в Кипр и ОАЭ, а также на авиабилеты в Узбекистан, Армению, Мальдивы и Хорватию», — говорится в исследовании.

Ранее сегодня Ростуризм объявил, что путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России. Для обмена путевок ведомство запустило дополнительную горячую линию для туристов на фоне ограничения авиасообщения с названными странами.

Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. Сейчас суточный прирост зараженных коронавирусом в Турции превышает 54 тыс. человек, а 9 апреля однократно превысил 55 тыс. В стране вновь ужесточаются санитарные ограничения, в том числе комендантский час, возможность ночных междугородних переездов и правила торговли.

Ранее по теме: Путевки в Турцию или Танзанию можно будет обменять на отдых в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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