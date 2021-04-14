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Путевки в Турцию или Танзанию можно будет обменять на отдых в России

Ведомости

Путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«По согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России», — говорится в сообщении ведомства. Для обмена путевок ведомство запустило дополнительную горячую линию для туристов на фоне ограничения авиасообщения с названными странами.

Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. 

Накануне в Турции вновь на две недели ужесточили связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры из-за роста заболеваемости. В частности, на время комендантского часа запрещаются междугородние поездки за исключением обязательных ситуаций. Вновь введено ограничение на использование городского общественного транспорта для лиц старше 65 и младше 18 лет. Сам комендантский час отныне в будние дни теперь будет начинаться в 19:00, а не в 21:00, как раньше. Заканчиваться — в 5:00.

Вдобавок ограничения накладываются на работу ресторанов: они смогут готовить блюда на вынос или доставлять их на дом. Президент Турции Реджеп Эрдоган в соответствующем обращении к гражданам объяснил, что рост количества заражений коронавирусом зафиксирован в 58 из 81 провинций Турции, включая Стамбул, Анкару, Анталью и Муглу.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, за сутки в Турции выявили 54 562 новых случая коронавируса. Это четвертое по величине значение показателя за все время пандемии. Максимум был зафиксирован 9 апреля — 55 941 случай.

Ранее по теме: В Турции ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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