Путевки в Турцию или Танзанию можно будет обменять на отдых в России

Накануне в Турции вновь на две недели ужесточили связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры из-за роста заболеваемости. В частности, на время комендантского часа запрещаются междугородние поездки за исключением обязательных ситуаций. Вновь введено ограничение на использование городского общественного транспорта для лиц старше 65 и младше 18 лет. Сам комендантский час отныне в будние дни теперь будет начинаться в 19:00, а не в 21:00, как раньше. Заканчиваться — в 5:00.