Троценко дал прогноз по восстановлению рынка внутренних авиаперевозок

«Прошлый год закончился с показателями минус 2% всего по России. Мы как система аэропортов потеряли 11%. Мы видим по марту и первым двум неделям апреля… мы идем плюс 11%. То есть наши ощущения, что за 2021 год ситуация в отношении внутренних воздушных перевозок вернет все потерянное в 2020 году», — сказал Троценко, отметив, что регионы ожидают «вполне полноценный внутренний деловой и туристический сезон».