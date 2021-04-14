Троценко дал прогноз по восстановлению рынка внутренних авиаперевозок
Рынок внутренних авиаперевозок в России вернется к допандемийным показателям в 2021 году, заявил на пленарном заседании Красноярского экономического форума председатель совета директоров корпорации «Аеон» Роман Троценко.
«Прошлый год закончился с показателями минус 2% всего по России. Мы как система аэропортов потеряли 11%. Мы видим по марту и первым двум неделям апреля… мы идем плюс 11%. То есть наши ощущения, что за 2021 год ситуация в отношении внутренних воздушных перевозок вернет все потерянное в 2020 году», — сказал Троценко, отметив, что регионы ожидают «вполне полноценный внутренний деловой и туристический сезон».
Троценко подчеркнул, что в 2020 году во время пандемии компания не стала менять инвестпрограмму. В развитие Сибири было сложено больше 100 млрд руб. Эти средства пошли на строительство крупных терминалов: Толмачево в Новосибирске, нового терминала в Улан-Удэ, дополнительных терминалов в Томске, Тюмени и Кемерово.
Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2021 года составил 6,46 млн пассажиров, что соответствует уровню марта 2020 года, сообщала ранее пресс-служба Росавиации.