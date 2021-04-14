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Троценко дал прогноз по восстановлению рынка внутренних авиаперевозок

Ведомости

Рынок внутренних авиаперевозок в России вернется к допандемийным показателям в 2021 году, заявил на пленарном заседании Красноярского экономического форума председатель совета директоров корпорации «Аеон» Роман Троценко.

«Прошлый год закончился с показателями минус 2% всего по России. Мы как система аэропортов потеряли 11%. Мы видим по марту и первым двум неделям апреля… мы идем плюс 11%. То есть наши ощущения, что за 2021 год ситуация в отношении внутренних воздушных перевозок вернет все потерянное в 2020 году», — сказал Троценко, отметив, что регионы ожидают «вполне полноценный внутренний деловой и туристический сезон».

Троценко подчеркнул, что в 2020 году во время пандемии компания не стала менять инвестпрограмму. В развитие Сибири было сложено больше 100 млрд руб. Эти средства пошли на строительство крупных терминалов: Толмачево в Новосибирске, нового терминала в Улан-Удэ, дополнительных терминалов в Томске, Тюмени и Кемерово.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2021 года составил 6,46 млн пассажиров, что соответствует уровню марта 2020 года, сообщала ранее пресс-служба Росавиации.

Ранее по теме: Российские авиакомпании перевезли 6,46 млн пассажиров по итогам марта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных