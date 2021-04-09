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Российские авиакомпании перевезли 6,46 млн пассажиров по итогам марта

Ведомости

Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2021 года составил 6,46 млн пассажиров, что соответствует уровню марта 2020 года, сообщает пресс-служба Росавиации.

При этом пассажирооборот российских перевозчиков снизился на 18% и составил 13,17 млрд пассажирокилометров.

«Всего за январь-март 2021 г. перевезено 16,97 млн пассажиров (-27%). В марте 2021 г. рост объемов авиаперевозок отмечается у авиакомпании «Сибирь», которая обслужила 1,32 млн пассажиров, что на 32% больше, чем уровень марта прошлого года. Рост объемов также отмечается у авиакомпаний «Победа», услугами которой в прошлом месяце воспользовались 982,3 тыс. пассажиров (+31%)», — указано в сообщении.

Также, увеличили пассажиропоток «Уральские авиалинии» — на 20%, до 594,7 тыс. пассажиров, и «Россия» — на 34%, до 553,9 тыс. пассажиров. «Аэрофлот» перевез 1,23 млн пассажиров, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее по теме: В Росавиации не увидели признаков банкротства у российских авиакомпаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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