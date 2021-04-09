Российские авиакомпании перевезли 6,46 млн пассажиров по итогам марта
Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2021 года составил 6,46 млн пассажиров, что соответствует уровню марта 2020 года, сообщает пресс-служба Росавиации.
При этом пассажирооборот российских перевозчиков снизился на 18% и составил 13,17 млрд пассажирокилометров.
«Всего за январь-март 2021 г. перевезено 16,97 млн пассажиров (-27%). В марте 2021 г. рост объемов авиаперевозок отмечается у авиакомпании «Сибирь», которая обслужила 1,32 млн пассажиров, что на 32% больше, чем уровень марта прошлого года. Рост объемов также отмечается у авиакомпаний «Победа», услугами которой в прошлом месяце воспользовались 982,3 тыс. пассажиров (+31%)», — указано в сообщении.
Также, увеличили пассажиропоток «Уральские авиалинии» — на 20%, до 594,7 тыс. пассажиров, и «Россия» — на 34%, до 553,9 тыс. пассажиров. «Аэрофлот» перевез 1,23 млн пассажиров, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.