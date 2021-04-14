ФАС возбудила дело против GSK за ненадлежащую рекламу «Терафлю»

В январе 2021 г. в эфире телеканала «Звезда» распространялась реклама, в которой утверждалось, что «Терафлю» является препаратом № 1 в рекомендациях специалистов. Сравнение, основанное на рекомендациях специалистов, является некорректным и субъективным. Согласно закону, оно должно быть полным, основываться на сопоставимых критериях и позволять объективно оценить свойства товара, объяснили в ФАС.