ФАС возбудила дело против GSK за ненадлежащую рекламу «Терафлю»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело против компании GSK в связи с распространением ненадлежащей рекламы лекарственного препарата «Терафлю», сообщила пресс-служба ведомства.
«ФАС выдала предписание АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» об устранении нарушений и возбудила дело об административном правонарушении. Компании грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
В январе 2021 г. в эфире телеканала «Звезда» распространялась реклама, в которой утверждалось, что «Терафлю» является препаратом № 1 в рекомендациях специалистов. Сравнение, основанное на рекомендациях специалистов, является некорректным и субъективным. Согласно закону, оно должно быть полным, основываться на сопоставимых критериях и позволять объективно оценить свойства товара, объяснили в ФАС.
Кроме того, реклама демонстрирует эффект полного выздоровления в результате применения «Терафлю» у человека с симптомами заболевания, что также является нарушением закона, так как реклама лекарства не должна гарантировать его положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.