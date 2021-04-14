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ФАС возбудила дело против GSK за ненадлежащую рекламу «Терафлю»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело против компании GSK в связи с распространением ненадлежащей рекламы лекарственного препарата «Терафлю», сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС выдала предписание АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» об устранении нарушений и возбудила дело об административном правонарушении. Компании грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В январе 2021 г. в эфире телеканала «Звезда» распространялась реклама, в которой утверждалось, что «Терафлю» является препаратом № 1 в рекомендациях специалистов. Сравнение, основанное на рекомендациях специалистов, является некорректным и субъективным. Согласно закону, оно должно быть полным, основываться на сопоставимых критериях и позволять объективно оценить свойства товара, объяснили в ФАС.

Кроме того, реклама демонстрирует эффект полного выздоровления в результате применения «Терафлю» у человека с симптомами заболевания, что также является нарушением закона, так как реклама лекарства не должна гарантировать его положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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