«Сбер» планирует вложить 300-350 млрд рублей в небанковский бизнес

В целом прибыль «Сбера» от нефинансового бизнеса до налогообложения в 2020 г. составила 8,6 млрд руб. против убытка в 1,5 млрд руб. за год до этого. Это около 0,9% от общих результатов группы в 959,5 млрд руб.