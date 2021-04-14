«Сбер» планирует вложить 300-350 млрд рублей в небанковский бизнес
«Сбер» в течение трех лет намерен вложить в развитие небанковского бизнеса порядка 300-350 млрд руб., заявила в интервью агентству Reuters финансовый директор «Сбера» Александра Бурико.
«Мы планируем инвестировать в современную автоматизированную логистическую инфраструктуру, поскольку в России ее почти нет», — рассказала Бурико.
В частности, «Сбер» намерен вложить средства в создание логистических хабов. По словам Бурико, это позволит ускорить доставку во все крупные и малые города России, дополнив уже выстроенные логистические сети.
Бурико отметила, что банк не планирует новых сделок в этом году с игроками электронной коммерции, добавив, что ему необходимо начать продавать одежду собственными силами.
В марте 2021 г. «Сбер» впервые раскрыл доходы от своего небанковского бизнеса. Выручка в 2020 г. составила 71,4 млрд руб. В 2019 г. показатель находился на уровне 26,4 млрд руб. Таким образом, данный сегмент нарастил выручку в 2,7 раза.
Наибольшую выручку в сегменте нефинансового бизнеса «Сберу» принесли В2В-сервисы — 33,6 млрд руб. Сюда входят облачные сервисы (SberCloud), услуги по кибербезопасности (компания BI.ZONE), а также маркетинговые услуги, биометрия и прочие нефинансовые сервисы для юридических лиц. В 2019 г. выручка этого подсегмента составляла 17,2 млрд руб.
Следующим по объему выручки в 2020 г. стал e-commerce — 12,9 млрд руб. после 0,3 млрд руб. в 2019 г. Основными компаниями «Сбера» в этом подсегменте являются сервисы электронной коммерции и логистические сервисы «Сберлогистика», «СберМаркет» и «Самокат».
На развлечениях (медиасервисы Okko, «СберЗвук», «Союзмультфильм» и др.) «Сбер» получил выручку в 7,4 млрд руб. после 1,9 млрд руб. годом ранее. Подсегмент FoodTech & Mobility (Delivery Club, «Кухня на районе», «Ситимобил» и «Ситидрайв» — бывший Youdrive) принес 4,8 млрд руб. (0,5 млрд руб. в 2019 г.), а Health («СберЗдоровье») — 2,1 млрд руб. (1,5 млрд руб. в 2019 г.).
В целом прибыль «Сбера» от нефинансового бизнеса до налогообложения в 2020 г. составила 8,6 млрд руб. против убытка в 1,5 млрд руб. за год до этого. Это около 0,9% от общих результатов группы в 959,5 млрд руб.
Как следует из отчетности по МСФО, прибыль нефинансовому бизнесу помогла заработать продажа «Сбером» «Яндексу» 45% в «Яндекс.Маркете»: прибыль от продажи маркетплейса составила 19,8 млрд руб. Прибыль от сделки уже была включена в результат нефинансового сегмента, говорила в ходе конференц-звонка по итогам 2020 г. Бурико.