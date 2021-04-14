На программу развития генетических технологий направят 11 млрд рублей

Федеральная научно-техническая программа (ФНТП) на 2019-2027 г.г. обсуждалась на встрече с помощником президента России Андреем Фурсенко, сообщает Минобрнауки. По словам Фурсенко, в 2020 г. на реализацию ФНТП из федерального бюджета было выделено 11 млрд руб., и дополнительно из внебюджетных источников привлечено 727 млн. При этом Фонды научной деятельности поддержали более 600 проектов на общую сумму 2,8 млрд руб.