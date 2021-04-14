На программу развития генетических технологий направят 11 млрд рублей
На программу развития генетических технологий в России в этом году будет направлено более 11 млрд руб., при этом из этой суммы 734 млн руб. составят средства из внебюджетных источников, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Программой определены четыре направления реализации, базирующиеся на развитии генетических технологий, это биобезопасность и обеспечение технологической независимости, генетические технологии для развития сельского хозяйства, генетические технологии для медицины, генетические технологии для промышленной микробиологии», — цитирует «Интерфакс» вице-премьера.
Федеральная научно-техническая программа (ФНТП) на 2019-2027 г.г. обсуждалась на встрече с помощником президента России Андреем Фурсенко, сообщает Минобрнауки. По словам Фурсенко, в 2020 г. на реализацию ФНТП из федерального бюджета было выделено 11 млрд руб., и дополнительно из внебюджетных источников привлечено 727 млн. При этом Фонды научной деятельности поддержали более 600 проектов на общую сумму 2,8 млрд руб.
В прошлом году президент России Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. Отмечалось, что с 2021 г. на функционирование и развитие базы деньги будут выделяться на регулярной основе из федерального бюджета.