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На программу развития генетических технологий направят 11 млрд рублей

Ведомости

На программу развития генетических технологий в России в этом году будет направлено более 11 млрд руб., при этом из этой суммы 734 млн руб. составят средства из внебюджетных источников, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Программой определены четыре направления реализации, базирующиеся на развитии генетических технологий, это биобезопасность и обеспечение технологической независимости, генетические технологии для развития сельского хозяйства, генетические технологии для медицины, генетические технологии для промышленной микробиологии», — цитирует «Интерфакс» вице-премьера.

Федеральная научно-техническая программа (ФНТП) на 2019-2027 г.г. обсуждалась на встрече с помощником президента России Андреем Фурсенко, сообщает Минобрнауки. По словам Фурсенко, в 2020 г. на реализацию ФНТП из федерального бюджета было выделено 11 млрд руб., и дополнительно из внебюджетных источников привлечено 727 млн. При этом Фонды научной деятельности поддержали более 600 проектов на общую сумму 2,8 млрд руб.

В прошлом году президент России Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. Отмечалось, что с 2021 г. на функционирование и развитие базы деньги будут выделяться на регулярной основе из федерального бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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