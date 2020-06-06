Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий. Полный список поручений главы государства размещен на сайте Кремля.
Как отмечается в документе, Курчатовский институт должен будет создать базу, а также обеспечить работу информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. Ответственными за выполнение данного поручения назначены премьер Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов. О выполнении поручения они должны отчитаться до 1 октября этого года.
Начиная с следующего года на функционирование и развитие базы деньги будут выделяться на регулярной основе из федерального бюджета.
На самом совещании 14 мая Путин говорил, что цифровые технологии и доступ к массивам данных во многом определяют успех генетических исследований. По его мнению, в таких вопросах Россия должна обеспечить свой суверенитет. Президент также обратил внимание на необходимость создания надежной защиты личных данных россиян и другой чувствительной информации.