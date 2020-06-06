Путин поручил правительству создать базу генетической информации

На самом совещании 14 мая Путин говорил, что цифровые технологии и доступ к массивам данных во многом определяют успех генетических исследований. По его мнению, в таких вопросах Россия должна обеспечить свой суверенитет. Президент также обратил внимание на необходимость создания надежной защиты личных данных россиян и другой чувствительной информации.