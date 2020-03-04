Правительство привлечет «Роснефть» к развитию генетики
Правительство России подпишет соглашение с «Роснефтью» о совместной работе над развитием генетических технологий, распоряжение премьера Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации. В соглашении указано, что стороны объединят усилия для достижения целей, прописанных в федеральной программе развития генетических технологий до 2027 г.
«Роснефть» и правительство в рамках соглашения создадут центр комплексных исследований в области генетических технологий и генетического редактирования, а также запустят информационные конкурсы и базы данных для развития генетических технологий. В соглашении указано, что стороны создадут условия, стимулирующие генетические исследования в медицине и промышленности, – для этого будут составлены предложения по изменению законодательства в этой сфере.
Программа развития была утверждена в апреле 2019 г., головными ведомствами и организациями назначены Минобрнауки и Курчатовский институт. В рамках программы в России должны открыться как минимум три центра геномных исследований мирового уровня, разработаны генетически модифицированные линии организмов и модели заболевания человека. В декабре президент Владимир Путин поручил подключить «Роснефть» к реализации программы в качестве технологического партнера.