Правительство привлечет «Роснефть» к развитию генетики

«Роснефть» и правительство в рамках соглашения создадут центр комплексных исследований в области генетических технологий и генетического редактирования, а также запустят информационные конкурсы и базы данных для развития генетических технологий. В соглашении указано, что стороны создадут условия, стимулирующие генетические исследования в медицине и промышленности, – для этого будут составлены предложения по изменению законодательства в этой сфере.