Visa и Mastercard прокомментировали возможное отключение в России
«Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК», — сообщил глава Mastercard в России Алексей Малиновский.
В Visa изданию заявили, что компания работает в России более 30 лет, помогает цифровизировать российскую экономику и привносит на рынок современные платежные технологии и решения.
Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не видит риска отключения России от Visa и Mastercard, так как самим компаниям это невыгодно.
Песков отметил, что российская платежная система «Мир» уже «достаточно окрепла» и со временем получит глобальное распространение. Этот тезис поддержала и Скоробогатова. Она рассказала, что Национальная система платежных карт (НСПК) «прекрасно работает» и «закрывает вопросы карточных операций» в России. Вдобавок первый зампред напомнила, что карты «Мир» используются на территории еще 13 государств.