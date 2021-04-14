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Visa и Mastercard прокомментировали возможное отключение в России

Ведомости

Платежные системы Visa и Mastercard продолжают свою работу в России, сообщил РБК со ссылкой на представителей компаний. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия может отключиться от международных платежных систем из-за санкций со стороны Запада.

«Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК», — сообщил глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

В Visa изданию заявили, что компания работает в России более 30 лет, помогает цифровизировать российскую экономику и привносит на рынок современные платежные технологии и решения.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не видит риска отключения России от Visa и Mastercard, так как самим компаниям это невыгодно.

Песков отметил, что российская платежная система «Мир» уже «достаточно окрепла» и со временем получит глобальное распространение. Этот тезис поддержала и Скоробогатова. Она рассказала, что Национальная система платежных карт (НСПК) «прекрасно работает» и «закрывает вопросы карточных операций» в России. Вдобавок первый зампред напомнила, что карты «Мир» используются на территории еще 13 государств. 

Ранее по теме: ЦБ не увидел рисков отключения России от иностранных платежных систем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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