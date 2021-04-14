Сербия начала производить вакцину «Спутник V»
Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» началось в Сербии, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Таким образом, Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V», — говорится в сообщении.
В фонде добавили, что в будущем страна может начать экспортировать вакцину в другие государства региона. Вакцинация от коронавируса с помощью «Спутника V» началась в Сербии в январе 2021 года.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах с общей численностью населения более 3 млрд человек.