USM Усманова продаст «ИКС холдинг» его основателю Черепенникову
IT-группа «ИКС холдинг» выйдет из состава компании «ЮэСэм телеком» (входящей в USM Holdings Алишера Усманова) в течение полугода. Об этом сообщил гендиректор «ИКС холдинга» Иван Стрешинский в интервью «Коммерсанту».
По словам Стрешинского, детали сделки еще обсуждаются, однако известно, что основатель группы Антон Черепенников выкупит активы, связанные с производством оборудования и информационными технологиями, «ЮэСэМ телеком» также сохранит часть холдинга, необходимую для развития и работы телеком-бизнеса.
Как заявил гендиректор, сделка связана с тем, что «ЮэСэМ телеком» ограничивает развитие «ИКС холдинга» — во-первых, из-за недостаточной концентрации на производстве оборудования, во-вторых — из-за недостаточной независимости «ИКС холдинга» от «Мегафона». Он подчеркнул, что у Черепенникова есть стратегическое видение развития группы, которое нашло поддержку у Алишера Усманова и других акционеров.
Холдинговая компания «ЮэСэМ телеком» была создана в 2020 г. Она объединила ключевые телеком- и IT-активы холдинга USM. В компанию вошли «Мегафон» и 100% группы «Икс холдинг», которая насчитывает более 30 IT-компаний, объединенных в пять субхолдингов — YADRO, Nexign, «Читатель», «Криптонит» и «Форпост». В результате сделки Черепенников получил 10% акций «ЮэСэМ телекома», 80% акций осталось во владении USM, еще 10% получил Стрешинский.