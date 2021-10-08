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USM Усманова продаст «ИКС холдинг» его основателю Черепенникову

Ведомости

IT-группа «ИКС холдинг» выйдет из состава компании «ЮэСэм телеком» (входящей в USM Holdings Алишера Усманова) в течение полугода. Об этом сообщил гендиректор «ИКС холдинга» Иван Стрешинский в интервью «Коммерсанту».

По словам Стрешинского, детали сделки еще обсуждаются, однако известно, что основатель группы Антон Черепенников выкупит активы, связанные с производством оборудования и информационными технологиями, «ЮэСэМ телеком» также сохранит часть холдинга, необходимую для развития и работы телеком-бизнеса.

Как заявил гендиректор, сделка связана с тем, что «ЮэСэМ телеком» ограничивает развитие «ИКС холдинга» — во-первых, из-за недостаточной концентрации на производстве оборудования, во-вторых — из-за недостаточной независимости «ИКС холдинга» от «Мегафона». Он подчеркнул, что у Черепенникова есть стратегическое видение развития группы, которое нашло поддержку у Алишера Усманова и других акционеров.

Холдинговая компания «ЮэСэМ телеком» была создана в 2020 г. Она объединила ключевые телеком- и IT-активы холдинга USM. В компанию вошли «Мегафон» и 100% группы «Икс холдинг», которая насчитывает более 30 IT-компаний, объединенных в пять субхолдингов — YADRO, Nexign, «Читатель», «Криптонит» и «Форпост». В результате сделки Черепенников получил 10% акций «ЮэСэМ телекома», 80% акций осталось во владении USM, еще 10% получил Стрешинский.

Ранее по теме: Зачем USM Алишера Усманова покупает «ИКС холдинг»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных