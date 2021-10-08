USM Усманова продаст «ИКС холдинг» его основателю Черепенникову

Холдинговая компания «ЮэСэМ телеком» была создана в 2020 г. Она объединила ключевые телеком- и IT-активы холдинга USM. В компанию вошли «Мегафон» и 100% группы «Икс холдинг», которая насчитывает более 30 IT-компаний, объединенных в пять субхолдингов — YADRO, Nexign, «Читатель», «Криптонит» и «Форпост». В результате сделки Черепенников получил 10% акций «ЮэСэМ телекома», 80% акций осталось во владении USM, еще 10% получил Стрешинский.