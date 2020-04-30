Зачем USM Алишера Усманова покупает «ИКС холдинг»Сделка позволит расширить бизнес «Мегафона», считают эксперты
USM Holding Алишера Усманова договорилась о приобретении группы IТ-компаний «ИКС холдинг» Антона Черепенникова, сообщила компания. Представитель «ИКС холдинга» это подтвердил. Сделка будет структурирована путем обмена акций «ИКС холдинга» на долю в «Юэсэм телекоме» – подразделении USM, которому принадлежит 100% акций «Мегафона», говорится в сообщении USM. Черепенников в обмен на 100% «ИКС холдинга» получит 10% акций «Юэсэм телекома». 80% акций «Юэсэм телекома» останется у самой USM, еще 10% – у ее гендиректора Ивана Стрешинского. При этом Стрешинский возглавит объединенный «Юэсэм телеком».
О том, что Усманов и Черепенников могут объединить активы, стало известно в декабре прошлого года. Тогда Усманов публично заявил, что купить «ИКС холдинг» может «Мегафон». Слияния двух компаний не планируется, подчеркнул он. Впрочем, USM и «ИКС холдинг» взаимодействуют друг с другом уже давно. В частности, у «Мегафона» и USM Черепенников выкупил несколько компаний, в том числе свой крупнейший актив – разработчика биллинга «Петер-сервис». «Мегафон», в свою очередь, стал крупнейшим заказчиком IT-интегратора Черепенникова «Форпост».
Выручка «Мегафона» по МСФО в 2019 г. составила 348,96 млрд руб., что на 4% больше, чем годом ранее, говорится в его отчете. За год чистая прибыль оператора сократилась на 50,9% до 10,35 млрд руб.
В «ИКС холдинг» входит 27 компаний, объединенных в пять субхолдингов – Yadro, Nexign, «Цитадель», «Криптонит» и «Форпост». В интервью «Ведомостям» в марте 2019 г. Черепенников заявил, что по итогам 2018 г. совокупная выручка «Цитадели», «Форпоста», «Криптонита», Yadro и «Петер-сервиса» составила около 80 млрд руб.
Оценить 10% акций «Мегафона» можно в 32 млрд руб., исходя из мультипликаторов, по которым сейчас торгуется МТС, говорит аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович. Сколько могут стоить 10% «Юэсэм телекома», он сказать затруднился.
Исходя из того, что по итогам 2018 г. сам Черепенников оценивал консолидированную выручку нескольких компаний холдинга в 80 млрд руб., по итогам 2019 г. этот бизнес должен стоить не меньше 150 млрд руб., считает управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. Сделка даст «ИКС холдингу» доступ к базе корпоративных клиентов «Мегафона», а «Мегафону» – возможность предлагать клиентам не только услуги связи, но и IT-решения, востребованные в промышленности, логистике и других отраслях, считает он.
Связь USM и «ИКС холдинга» формализуется, будет создана единая вертикаль управления, отмечает Венгранович. Это означает более быструю и гибкую интеграцию ресурсов и возможностей «Мегафона» и холдинга Черепенникова в ходе реализации тех или иных проектов, отмечает он. Бизнес «ИКС холдинга» сильно зависит от «Мегафона» – более тесная связь может стать гарантией его стабильности, не исключает Венгранович. Он напоминает, что руководство «Мегафона» неоднократно говорило о планах его трансформации в многопрофильную IT-компанию: опыт, технологии и компетенции «ИКС холдинга» ценны в этом плане.