Зачем USM Алишера Усманова покупает «ИКС холдинг»

О том, что Усманов и Черепенников могут объединить активы, стало известно в декабре прошлого года. Тогда Усманов публично заявил, что купить «ИКС холдинг» может «Мегафон». Слияния двух компаний не планируется, подчеркнул он. Впрочем, USM и «ИКС холдинг» взаимодействуют друг с другом уже давно. В частности, у «Мегафона» и USM Черепенников выкупил несколько компаний, в том числе свой крупнейший актив – разработчика биллинга «Петер-сервис». «Мегафон», в свою очередь, стал крупнейшим заказчиком IT-интегратора Черепенникова «Форпост».