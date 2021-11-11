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Rivian стала третьим по капитализации автопроизводителем в США после IPO

Ведомости

Компания Rivian стала третьим по рыночной капитализации производителем автомобилей в США после IPO на бирже Nasdaq, свидетельствуют данные площадки.

Акции компании на открытии торгов выросли на 53% относительно стартовой цены, до $106,75 за бумагу, а их суммарная стоимость превысила $100 млрд. Позднее они растеряли часть роста и к закрытию стоили $100,74 за штуку (+29%). 

Таким образом, капитализация Rivian составила $85,9 млрд. Это третий по величине показатель среди американских автопроизводителей после Tesla ($1,06 трлн) и General Motors ($86,05 млрд).

Rivian провела первичное размещение акций в среду, 10 ноября. Компания оценила свои бумаги по цене $78 за штуку и привлекла $11,9 млрд без учета 30-дневного опциона на 22,95 млн акций по цене IPO. Этот листинг стал первым по величине в США в текущем году и шестым за всю историю.

Крупнейший акционер Rivian — корпорация Amazon, которой принадлежит 20% ценных бумаг компании стоимостью $3,8 млрд. Ранее компания Джеффа Безоса инвестировала в Rivian $1,3 млрд.

Rivian пока не приносит прибыли: за первое полугодие 2021 г. чистый убыток составил $994 млн по сравнению с $377 млн годом ранее. В 2019 г. компания потеряла $426 млн, в 2020 г. —  уже более $1 млрд. Однако уже в сентябре Rivian стала первым автопроизводителем, который вывел на потребительский рынок электрический пикап, опередив Tesla, General Motors и других конкурентов, и сообщает о 55 400 предварительных заказах на пикапы R1T и внедорожники R1S, которые планируется выполнить к концу 2023 г. Кроме того, Rivian разрабатывает коммерческие электрические фургоны для Amazon, которая планирует выпустить 10 000 таких фургонов к 2022 г. и еще 90 000 — к 2030 г.

Ранее по теме: Rivian планирует привлечь в ходе IPO почти $12 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных