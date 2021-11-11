Rivian стала третьим по капитализации автопроизводителем в США после IPO

Rivian пока не приносит прибыли: за первое полугодие 2021 г. чистый убыток составил $994 млн по сравнению с $377 млн годом ранее. В 2019 г. компания потеряла $426 млн, в 2020 г. — уже более $1 млрд. Однако уже в сентябре Rivian стала первым автопроизводителем, который вывел на потребительский рынок электрический пикап, опередив Tesla, General Motors и других конкурентов, и сообщает о 55 400 предварительных заказах на пикапы R1T и внедорожники R1S, которые планируется выполнить к концу 2023 г. Кроме того, Rivian разрабатывает коммерческие электрические фургоны для Amazon, которая планирует выпустить 10 000 таких фургонов к 2022 г. и еще 90 000 — к 2030 г.