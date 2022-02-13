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Инвестор Джордж Сорос купил почти 20 млн акций Rivian

Ведомости

Американский финансист и инвестор Джордж Сорос приобрел почти 20 млн акций производителя электромобилей Rivian на сумму около $2 млрд, Как сообщает Reuters, сделка состоялась еще в IV квартале прошлого года.

Покупка акций сделала фонд Сороса Soros Fund Management крупнейшим инвестором Rivian, отмечает агентство. 20% акций компании принадлежит Amazon. Ожидается, что Rivian поставит онлайн-ритейлеру более 100 000 электрических грузовиков.

В конце прошлого года Rivian объявил о планах расширить свою производственную деятельность и построить второй завод в США в штате Джорджия. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Строительство начнется летом 2022 г., запуск запланирован на 2024 г.

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Сумма инвестиций в проект составит $5 млрд. Планируется, что на заводе будут работать более 7500 человек. После запуска завод в Джорджии сможет производить до 400 000 электромобилей в год — это в два раза больше мощностей первого завода в штате Иллинойс, объем производства которого также будет расширяться.

В ноябре Rivian провел IPO. Акции компании на открытии торгов выросли на 53% относительно стартовой цены до $106,75 за бумагу, а их суммарная стоимость превысила $100 млрд. Позднее они растеряли часть роста и к закрытию стоили $100,74 за штуку (+29%). Таким образом, капитализация Rivian составила $85,9 млрд. Это третий по величине показатель среди американских автопроизводителей после Tesla ($1,06 трлн) и General Motors ($86,05 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных