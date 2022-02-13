Инвестор Джордж Сорос купил почти 20 млн акций Rivian

Сумма инвестиций в проект составит $5 млрд. Планируется, что на заводе будут работать более 7500 человек. После запуска завод в Джорджии сможет производить до 400 000 электромобилей в год — это в два раза больше мощностей первого завода в штате Иллинойс, объем производства которого также будет расширяться.